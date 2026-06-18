Aumentan casos de tosferina en Honduras y suman 14 muertes

Tegucigalpa, Honduras

La Secretaría de Salud reportó un repunte de tosferina en Honduras durante 2026, con 175 contagios confirmados y 14 fallecimientos hasta la fecha. La mayoría de los casos afectan a niños, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias. Autoridades del Programa Ampliado de Inmunizaciones advirtieron que Honduras enfrenta un incremento de enfermedades prevenibles por vacunación. Según Leticia Puerto, encargada de vigilancia epidemiológica, los casos reportados este año reflejan un alza del 53,5 % en comparación con los 114 registrados en el mismo lapso de 2025.

La representante señaló que gran parte de las muertes registradas se concentran en niños, quienes habrían tenido mayores posibilidades de evitar complicaciones con la aplicación de la vacuna a tiempo. Datos del sistema de salud reflejan que más del 62 % de los contagios detectados afecta a recién nacidos y lactantes de hasta seis meses, considerados de alto riesgo al no haber completado aún su proceso de inmunización. La Secretaría de Salud recomendó a las mujeres en estado de gestación aplicarse la vacuna contra la tosferina entre la semana 26 y la 37 del embarazo. Esta medida busca que la madre genere defensas que puedan ser transmitidas al bebé, brindándole protección en sus primeros meses de vida, etapa en la que es más vulnerable a complicaciones.