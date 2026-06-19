Llega maquinaria que será entregada a las 298 alcaldías de Honduras

TEGUCIGALPA

El presidente de la República, Nasry Asfura, anunció este viernes la llegada al país del primer embarque con maquinaria pesada que será distribuida entre las 298 alcaldías, como parte de un programa orientado al mantenimiento y reparación de la red vial municipal. A través de sus redes sociales, el mandatario informó que el equipo ya se encuentra en los puertos nacionales y que en las próximas horas comenzará el proceso de desembarque para, posteriormente, iniciar la entrega a cada uno de los municipios del país.

"El primer embarque de maquinaria destinado a que las 298 alcaldías de Honduras cuenten con su propio equipo para el mantenimiento y reparación de carreteras ya ha llegado a nuestros puertos", expresó Asfura. El gobernante explicó que cada municipalidad recibirá un kit de maquinaria que incluirá mantenimiento garantizado por cuatro años, así como capacitación especializada para los operadores, con el objetivo de asegurar el funcionamiento y la sostenibilidad de los equipos. "En las próximas horas iniciará el proceso de desembarque y posteriormente la entrega a cada municipio del país", indicó el presidente de la República.

Asfura aseguró que esta iniciativa forma parte de los resultados de las acciones emprendidas por su administración para fortalecer la infraestructura del país. "Primero pusimos orden. Ahora estamos entregando resultados", manifestó. El mandatario sostuvo que la entrega de esta maquinaria permitirá a las alcaldías contar con herramientas para atender el estado de las carreteras locales, mejorar la conectividad y facilitar el desarrollo de las comunidades. "Estamos llevando herramientas reales a los municipios para que puedan reparar sus caminos, generar empleo y mejorar la calidad de vida de su gente", afirmó.