Adjudican empresa para construir puente a cuatro carriles en bulevar ceibeño

La Ceiba, Atlántida

En una decisión unánime, la Corporación Municipal de La Ceiba, Atlántid ratificó a la Empresa Obras de Construcción Sociedad Anónima (Enoc S.A.), para ejecutar la construcción del puente a cuatro carriles sobre la quebrada Mamalipa. Esta obra es clave para el proyecto de prolongación del bulevar del este. Tras una rigurosa evaluación de la comisión de licitación, Enoc S.A. superó a otras cinco constructoras al cumplir a cabalidad con todos los requisitos legales, técnicos y económicos. Autoridades municipales informaron que el proyecto, tendrá una inversión de 41,174,793 lempiras y la orden de arranque se emitirá en un plazo de dos a tres semanas. El tiempo de ejecución de la obra, será de seis meses a partir del inicio de los trabajos.

Este proyecto, anhelado por los ceibeños, corresponde a la segunda etapa de ampliación del bulevar del este, que concluirá conectando la carretera CA-13, a la altura de la zona de Satuyé. "Ya recibimos el acta que pasa por varios técnicos, como manda la ley, para la construcción de los dos puentes gemelos que continúa con la ampliación del bulevar del este", apuntó Bader Dip, alcalde ceibeño. "Una vez se tiene la recomendación se trae a corporación, se aprueba y autoriza al alcalde para proceder con la elaboración del contrato y la continuación de los procedimientos que corresponde. Después la empresa tiene que traer las garantías y los valores establecidos en ley, una vez con eso se da la orden de inicio", agregó Dip.

Una vez concluida la obra, descongestionará la entrada y salida de la ciudad por la carretera CA-13, en el sector este. También se consolidará como un proyecto estratégica para modernizar la conectividad y potenciar el desarrollo vial de esa zona de al crecimiento comercial.