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Adjudican empresa para construir puente a cuatro carriles en bulevar ceibeño

Con el respaldo unánime de la Corporación Municipal de La Ceiba, se oficializó la adjudicación a la empresa Enoc S.A. para construir el puente sobre la quebrada Mamalipa. La obra forma parte de la extensión del bulevar del este

  • Actualizado: 15 de julio de 2026 a las 18:56 -
  • Carlos Molina
Adjudican empresa para construir puente a cuatro carriles en bulevar ceibeño

Con la construcción de puente de concreto, continuando con la pavimentación del bulevar del este, los habitantes de la colonia Villa Neen ya no cruzarán con la amenaza que la quebrada Mamalipa se lleve la vieja estructura de madera que sirve actualmente de paso.

Foto: La Prensa
La Ceiba, Atlántida

En una decisión unánime, la Corporación Municipal de La Ceiba, Atlántid ratificó a la Empresa Obras de Construcción Sociedad Anónima (Enoc S.A.), para ejecutar la construcción del puente a cuatro carriles sobre la quebrada Mamalipa. Esta obra es clave para el proyecto de prolongación del bulevar del este.

Tras una rigurosa evaluación de la comisión de licitación, Enoc S.A. superó a otras cinco constructoras al cumplir a cabalidad con todos los requisitos legales, técnicos y económicos.

Autoridades municipales informaron que el proyecto, tendrá una inversión de 41,174,793 lempiras y la orden de arranque se emitirá en un plazo de dos a tres semanas. El tiempo de ejecución de la obra, será de seis meses a partir del inicio de los trabajos.

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Este proyecto, anhelado por los ceibeños, corresponde a la segunda etapa de ampliación del bulevar del este, que concluirá conectando la carretera CA-13, a la altura de la zona de Satuyé.

"Ya recibimos el acta que pasa por varios técnicos, como manda la ley, para la construcción de los dos puentes gemelos que continúa con la ampliación del bulevar del este", apuntó Bader Dip, alcalde ceibeño.

"Una vez se tiene la recomendación se trae a corporación, se aprueba y autoriza al alcalde para proceder con la elaboración del contrato y la continuación de los procedimientos que corresponde. Después la empresa tiene que traer las garantías y los valores establecidos en ley, una vez con eso se da la orden de inicio", agregó Dip.

Foto: La Prensa

Foto: La Prensa

(La corporación municipal ceibeña avanzó con el proyecto del bulevar del este con la adjudicación de la empresa que realizará la obra.)

Una vez concluida la obra, descongestionará la entrada y salida de la ciudad por la carretera CA-13, en el sector este. También se consolidará como un proyecto estratégica para modernizar la conectividad y potenciar el desarrollo vial de esa zona de al crecimiento comercial.

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Cabe destacar que los fondos son netamente municipales y provienen del aumento del 100% a la tasa vial municipal, aprobado hace unos años por la corporación municipal.

La otra del proyecto continuidad del bulevar del este, contempla la pavimentación del tramo, entre la colonia Villa Neen y Satuyé, pasando por el rastro municipal, que suman un poco más de tres kilómetros, hasta empalmar con la carretera CA-13.

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Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

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