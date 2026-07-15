Lanzan licitación para pavimentar tramo entre Sulaco y El Medio, Yoro

YORO, HONDURAS

La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) realizó la apertura de ofertas correspondiente a la licitación para la pavimentación y supervisión de la RN-43, en el tramo comprendido entre el municipio de Sulaco y la aldea El Medio, en el departamento de Yoro. El proyecto contempla la pavimentación de 37 kilómetros de la vía, conocida como Carretera Central, una obra que permitirá mejorar la conectividad terrestre entre importantes zonas productivas de la región.

De acuerdo con la SIT, la iniciativa beneficiará de forma directa a los municipios de Yorito, Sulaco, Victoria y Yoro, al facilitar el traslado de mercancías y reducir los costos de transporte para los productores locales. Como parte del proceso, el titular de la SIT, Aníbal Ehrler, realizó un recorrido de inspección y supervisión por el tramo Sulaco-Yorito-empalme RN-23 para verificar las condiciones del terreno donde se ejecutarán las obras. Durante la visita, el funcionario sostuvo reuniones con autoridades municipales, productores y líderes comunitarios, quienes expusieron las necesidades de infraestructura vial y las expectativas sobre el impacto que tendrá el proyecto en la zona.