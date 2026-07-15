Polémica por salida del padre José Álvarez de la parroquia San Juan Bautista en El Paraíso

La salida del padre José Álvarez de la parroquia San Juan Bautista, en el municipio de El Paraíso, ha generado inconformidad entre un sector de la feligresía católica, que se manifestó públicamente para pedir que el sacerdote continúe al frente de la comunidad.
Con mantas y mensajes colocados frente al templo, varios feligreses expresaron su respaldo al religioso de origen colombiano y rechazaron la decisión de relevarlo de sus funciones pastorales.
“El padre José debe seguir, no aceptamos otro”, se lee en algunos de los mensajes colocados por los creyentes, quienes destacan la cercanía del sacerdote con la comunidad y el trabajo realizado durante su servicio en la parroquia.
La decisión ha provocado diversas reacciones entre habitantes del departamento de El Paraíso, quienes aseguran que el cambio del párroco estaría relacionado con el apoyo que habría brindado a otro sacerdote, aunque la Iglesia Católica no ha confirmado oficialmente esa versión.
Los feligreses han solicitado un espacio de diálogo con las autoridades eclesiásticas para conocer las razones que llevaron a tomar la determinación y han pedido reconsiderar la salida del sacerdote.
Diócesis de Danlí
Ante la polémica, monseñor Teodoro Gómez, administrador apostólico de la diócesis de El Paraíso, emitió un comunicado en el que explicó que la decisión de relevar al padre José Álvarez no responde a presiones externas ni preferencias personales.
El líder religioso afirmó que la medida fue tomada con base en su responsabilidad pastoral y con el objetivo de procurar el bien integral de la Iglesia, conforme a las normas del Derecho Canónico.
“Las decisiones de esta naturaleza nunca son improvisadas. Son fruto de un discernimiento serio, de la oración, de la escucha responsable y del ejercicio prudente del ministerio episcopal”, señaló monseñor Gómez en el comunicado dirigido a la comunidad católica.
Asimismo, pidió a los feligreses mantener la unidad y evitar enfrentamientos, recordando que la misión de la Iglesia debe continuar más allá de la figura de un sacerdote determinado.
“La vida sacramental, evangelizadora y caritativa de la parroquia continúa y debe seguir desarrollándose con normalidad, porque su fundamento es Jesucristo y no depende de una sola persona”, expresó.
Mientras tanto, la comunidad católica de El Paraíso continúa mostrando su respaldo al padre José Álvarez y mantiene su petición de conocer más detalles sobre la decisión que puso fin a su servicio como párroco de San Juan Bautista.