Polémica por salida del padre José Álvarez de la parroquia San Juan Bautista en El Paraíso

Danlí, El Paraíso

La salida del padre José Álvarez de la parroquia San Juan Bautista, en el municipio de El Paraíso, ha generado inconformidad entre un sector de la feligresía católica, que se manifestó públicamente para pedir que el sacerdote continúe al frente de la comunidad.

Con mantas y mensajes colocados frente al templo, varios feligreses expresaron su respaldo al religioso de origen colombiano y rechazaron la decisión de relevarlo de sus funciones pastorales.

“El padre José debe seguir, no aceptamos otro”, se lee en algunos de los mensajes colocados por los creyentes, quienes destacan la cercanía del sacerdote con la comunidad y el trabajo realizado durante su servicio en la parroquia.

La decisión ha provocado diversas reacciones entre habitantes del departamento de El Paraíso, quienes aseguran que el cambio del párroco estaría relacionado con el apoyo que habría brindado a otro sacerdote, aunque la Iglesia Católica no ha confirmado oficialmente esa versión.

Los feligreses han solicitado un espacio de diálogo con las autoridades eclesiásticas para conocer las razones que llevaron a tomar la determinación y han pedido reconsiderar la salida del sacerdote.