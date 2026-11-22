Tegucigalpa. El cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez, cuestionó este domingo el derroche de recursos y la ambición de poder de quienes buscan “esclavizar a la humanidad”, a los que calificó de “tiranos”, y abogó por utilizar los bienes para hacer el bien, compartir y ayudar a los más necesitados.

“Todos esos reyezuelos que quieren esclavizar a la humanidad, la ambición de poder, necesidades exageradas de reconocimiento, de ser importantes en el mundo, tiranizan y, en el fondo, no son reyes, son tiranos”, subrayó Rodríguez durante una homilía en la Basílica Menor de Suyapa, en Tegucigalpa.

En contraste, señaló que el reino de Jesús no responde a los criterios terrenales, sino que se define por la verdad, la vida, la santidad, la gracia, la justicia, el amor y la paz.

El religioso sostuvo que en la actualidad “los que reinan son los que malgastan dinero, bien habido o mal habido”, cuando los recursos materiales deberían emplearse para favorecer a los demás.

En su reflexión, el cardenal también dirigió un mensaje a las “grandes potencias”, a las que cuestionó por su actuación ante el sufrimiento de las poblaciones de Gaza y otros territorios palestinos, Ucrania y Sudán.