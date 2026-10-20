Detienen a dos agentes de la DAET tras hallarles droga en una vivienda de San Pedro Sula

San Pedro Sula. El hallazgo de un cargamento de droga en una vivienda en la que se hallaban miembros de la Dirección Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DAET) en la residencial Villas Mackey, de San Pedro Sula, fue reportado este martes.

Las autoridades gubernamentales, hasta el momento, reportan la detención de dos agentes asignados a la DAET.

El operativo ha planteado serias interrogantes sobre las circunstancias y el contexto en el que la sustancia se hallaba en la propiedad, la cual está incautada por la OABI.