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Aumenta 5 lempiras el pasaje en la zona oriental de Honduras

Suben las tarifas del transporte público en rutas desde Tegucigalpa hacia El Zamorano, Yuscarán y Guinope

Aumenta 5 lempiras el pasaje en la zona oriental de Honduras

El alza del combustible obliga a transportistas a subir tarifas, generando malestar entre los usuarios.

 Foto: La Prensa
Tegucigalpa, Honduras

El transporte público en la zona oriental del país, registra un aumento de 5 lempiras en algunas rutas, como las que conectan a Tegucigalpa con El Zamorano, Yuscarán, Guinope, entre otras, debido al alza en los precios del combustible.

Transportistas locales explicaron que el incremento en el costo del combustible ha elevado los gastos operativos del sector, incluidos el abastecimiento y el mantenimiento de las unidades, lo que los ha llevado a ajustar el precio del pasaje para garantizar la continuidad del servicio.

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La medida ha generado descontento entre los usuarios, quienes aseguran que el aumento afecta su presupuesto diario, especialmente de quienes dependen del transporte público para sus desplazamientos cotidianos.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado respecto al aumento del pasaje.

La Secretaría de Energía informó que los precios de los combustibles sufrieron un nuevo ajuste, que entró en vigor el pasado lunes 16 de marzo de 2026.

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La mayoría de los derivados del petróleo que se comercializan en el país registran incrementos, afectando principalmente a la gasolina, el diésel, el kerosene y el GLP vehicular.

Precios del combustible en Tegucigalpa

Según la tabla oficial, en Tegucigalpa la gasolina súper se cotiza ahora a L113.54 por galón, lo que significa un aumento de L4.22. El kerosene experimenta uno de los mayores incrementos, con L10.16 más, fijando su precio en L99.08 por galón. El diésel, por su parte, subió L5.80, alcanzando L99.70 por galón.

Precios del combustible en San Pedro Sula

En San Pedro Sula, la tendencia es similar. La gasolina súper se vende a L110.44, tras un alza de L3.81, mientras que la gasolina regular aumentó L2.86, quedando en L98.54 por galón, con el subsidio estatal vigente. El kerosene llega a L95.95 después de un incremento de L9.74, y el diésel se cotiza en L96.84, tras subir L5.54, también beneficiado por el apoyo gubernamental.

El GLP doméstico en San Pedro Sula mantiene su precio en L216.99 gracias al subsidio estatal, diseñado para proteger el bolsillo de los hogares. En contraste, el GLP vehicular registró un pequeño aumento de L0.87, quedando en L42.35 por galón.

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Redacción La Prensa
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redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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