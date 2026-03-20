Aumento salarial a docentes será analizado por Educación

Tegucigalpa.

Arely Argueta, ministra de Educación, informó que esa secretaría analizará un reajuste salarial a los docentes una vez se apruebe el Presupuesto General de la República 2026. “Es prioridad del presidente Asfura que los docentes siempre estén bien atendidos. Claro, si estamos bien atendidos, motivados con el tema de los salarios, vamos a dar un mejor desempeño”, afirmó la titular del ramo.

Argueta explicó que, tras la aprobación del presupuesto, se realizará un estudio financiero para determinar la viabilidad del incremento. "Vamos a estar a la espera de cómo están los estudios ahorita con nuestras finanzas y estamos esperando la aprobación del presupuesto para ver cómo lo podemos realizar", dijo. La funcionaria también expresó preocupación por la estructura del presupuesto de Educación. Detalló que el 85% se destina al pago de salarios, el 14% a aportaciones y transferencias, y apenas el 1% al funcionamiento de la Secretaría. Durante el 2025, el gobierno anterior destinó a la Secretaría de Educación más de 42,755 millones de lempiras del presupuesto general; sin embargo, más de 36,340 millones de lempiras fueron utilizados para el pago de los salarios de los maestros y personal administrativo.