Audio revela presuntas amenazas de Mario Flores Urrutia a Mario Morazán

Tegucigalpa.

El magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, denunció el lunes haber sido objeto de amenazas y presiones por parte del presidente del mismo tribunal, Mario Flores Urrutia. Morazán señaló a Flores Urrutia de intentar forzarlo a participar en supuestas irregularidades vinculadas con la inscripción de candidaturas en los departamentos de Olancho y Valle.

Morazán aseguró que Flores Urrutia lo habría intimidado para que modificara su postura dentro del pleno, advirtiéndole sobre las “consecuencias” de mantener su posición. Según relató, el magistrado presidente incluso le habría mencionado la posible difusión de un video en el que, presuntamente, él mismo reconoce haber recibido presiones políticas provenientes del partido de gobierno. Morazán realizó una grabación de audio sobre la conversación que posteriormente fue difundida. En el archivo de audio, una voz atribuida a Flores Urrutia le dice que el asunto "ya no es jurídico, sino político”, y le advierte que, de persistir en su postura, “podría arruinarle la carrera profesional”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En otro momento de la conversación, se escucha al supuesto interlocutor decir: “Yo no quiero hacerte daño personal, pero sí puedo afectarte profesionalmente. Tengo un video donde decís que recibís presiones de Mel Zelaya y del partido de gobierno. Cambiá de postura”. En otra parte del audio, el magistrado presidente habría insistido en que “esto ya no es legal, es político”, agregando que “los partidos terminan lavándose las manos y te dejan solo” cuando sus miembros no se alinean con la mayoría. “Yo no tengo un corazón podrido, hermano, pero esto ya no depende de nosotros. En la política, las mayorías ganan”, se escucha en la grabación.