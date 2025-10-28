Luis Redondo tilda de "ilegal" la autoconvocatoria de la oposición

TEGUCIGALPA

El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, convocó a la Junta Directiva y a los jefes de bancada a una reunión para mañana miércoles 29 de octubre, a las 3:00 de la tarde, en el Salón de Retrato del Legislativo. A través de una extensa publicación, Redondo cuestionó la actuación de la oposición y calificó como ilegal la autoconvocatoria que un grupo de diputados promovió para celebrar una sesión extraordinaria con un único punto en agenda.

"Resulta inaudito que algunos diputados que perdieron en las elecciones primarias estén pretendiendo realizar una autoconvocatoria al margen de la Constitución de la República, cometiendo con ello delitos graves e imprescriptibles que atentan contra el orden institucional y la estabilidad democrática del país", advirtió Redondo. Mencionó que genera mucha preocupación ver a cuatro o cinco diputados impulsar una convocatoria ilegal, violando la Constitución, al pretender celebrar una sesión extraordinaria bajo una supuesta 'autoconvocatoria con un solo punto de agenda. Además, subrayó que el "Congreso Nacional no puede ser rehén de intereses personales ni de estrategias partidarias", por lo que hizo un llamado a los parlamentarios a "actuar con conciencia, responsabilidad y compromiso patriótico, priorizando los más altos intereses del pueblo hondureño". Redondo también acusó a algunos sectores de intentar boicotear la agenda legislativa que, según afirmó, ha sido socializada públicamente y responde a las necesidades del país. "Ante el boicot a la agenda legislativa del pueblo que pretenden algunos pocos, hacemos pública esta convocatoria en este momento. El Congreso Nacional debe mantenerse firme en la defensa de la legalidad, la institucionalidad y el mandato del pueblo", concluyó.

Autoconvocatoria de la oposición

Para este martes 28 de octubre, a las 3:00 de la tarde, diputados de oposición anunciaron su reunión en el hemiciclo ante la falta de convocatoria oficial de la directiva. El único punto de agenda será la prolongación del período de sesiones ordinarias. El pasado jueves, un grupo de cinco diputados integrado por Maribel Espinoza, del Partido Liberal; Iroshka Elvir; Suyapa Figueroa; Carlos Umaña y Fátima Mena, ambos del Partido Salvador de Honduras (PSH), firmaron el documento de autoconvocatoria. La oposición fundamentó su acción en el artículo 191 de la Constitución de la República, el cual establece que cinco o más diputados pueden convocar a sesiones. En esta sesión extraordinaria participarán al menos 70 parlamentarios, entre ellos miembros del Partido Liberal, PSH y Partido Nacional, cuyo jefe de bancada, Tomás Zambrano, dijo que los 43 diputados nacionalistas estarán este martes en el CN. "Libre quiere dejar vencer el periodo de sesiones para imponer su Comisión Permanente y seguir manipulando la democracia. No más engaños, no más payasadas de Libre. Nadie del PNH asistirá a la reunión de jefes de bancada convocada por libre el miércoles, Solo acompañaremos convocatorias a sesiones de pleno", señaló el congresista opositor.