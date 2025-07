“Aquí no hay odio”: Papi a la Orden apuesta por inversión y empleo en Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras

Según informó en una nota de prensa, durante su visita, reafirmó su postura afirmando que “este no es un proyecto de odio ni de venganza, sino de esperanza y compromiso para solucionar los problemas que afectan a la población”.

También juramentó las gerencias de campaña, comités municipales y el Comité Departamental, consolidando así la estructura partidaria con miras al proceso electoral de noviembre.

A la reunión acudieron los candidatos a diputados Mario Pérez, Kellyn Enamorado, Carmen Hernández, Héctor Perdomo, Miriam Villanueva, María Sandres y Marcos Paz Sabillón, así como los 28 aspirantes a alcaldes por Santa Bárbara.

En su mensaje, Papi a la Orden reafirmó el compromiso del Partido Nacional de seguir siendo una fuerza grande, estructurada y fuerte, que actúa como oposición responsable.

Enfatizó que, bajo su liderazgo, el Partido Nacional es una organización que apuesta por la unidad y el trabajo, dejando de lado la confrontación. “Aquí no hay odio, no hay venganza, no hay insultos. Aquí lo que hay es esperanza y compromiso para resolver los problemas de la gente”, aseguró.