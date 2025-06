Nasry Asfura a diputados del Partido Nacional: "Debemos estar presentes"

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Asfura, quien aspira a la presidencia de Honduras en las próximas elecciones generales 2025, resaltó la importancia de que los congresistas del Partido Nacional no se ausenten de las sesiones y actúen con responsabilidad.

Al menos 14 diputados de la oposición brillaron por su ausencia y no pudieron ejercer su derecho al voto, lo que inclinó la balanza en un momento clave. Uno de los más inconformes fue el diputado nacionalista Jorge Zelaya, quien no ocultó su malestar al señalar a sus propios compañeros de bancada por no presentarse a tiempo.

La lista de diputados nacionalistas ausentes incluyó a María Antonieta Mejía, Milton Puerto, Eder Mejía, Antonio Rivera Callejas, Pedro Chávez, Leda García, Reinaldo Sánchez y Erasmo Portillo. Tampoco se hicieron presentes sus respectivos suplentes, lo que levantó más sospechas entre sus colegas.

En total, de los 43 diputados del Partido Nacional, solo 32 estuvieron presentes, lo que dejó un vacío que fue determinante para que la ratificación del acta se concretara con el controvertido voto doble de Redondo.