Clases finalizarán el 28 de noviembre, dos días antes de las elecciones generales

Tegucigalpa, Honduras

El ministro Daniel Esponda informó que el calendario escolar de este año concluirá el 28 de noviembre, para asegurar que los estudiantes cumplan con los 200 días de clase planificados.

El sistema educativo público concluirá el año lectivo el viernes 28 de noviembre, dos días antes de las elecciones generales programadas para el domingo 30.

“Estamos muy contentos porque el tema de los 200 días de clase ya es una discusión del pasado; hemos alcanzado los días planificados este año y tenemos calendarizado el año hasta el 28 de noviembre”, declaró el funcionario.

Esponda señaló que las elecciones no interrumpirán la jornada escolar; por lo tanto, la única situación que podría retrasar el cierre del año lectivo sería la ocurrencia de desastres naturales provocados por la temporada de lluvias en zonas vulnerables del país, indicó el ministro.

Los centros educativos serán entregados el viernes del 28 de noviembre en la noche a las Fuerzas Armadas y al Consejo Nacional Electoral (CNE), posteriormente serán devueltos el lunes por la mañana.

Enfatizó que alcanzar los 200 días de clase representa un avance importante para la educación en Honduras y demuestra que, incluso en años políticos, la prioridad sigue siendo garantizar la enseñanza para todos los estudiantes.