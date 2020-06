"A ciegas" compró Invest-H hospitales a Axel López

Es incierta la llegada de los otros cinco hospitales: CNA

TEGUCIGALPA. La llegada de los restantes cinco hospitales adquiridos por Inversiones estratégicas de Honduras (Invest-H) es incierta porque no existen pruebas que los módulos hayan sido construidos, alertó ayer el jefe de la Unidad de Investigación del Consejo Nacional Anticorrupción, Odir Fernández.

Asimismo, Fernández puso en duda la calidad de los hospitales móviles que vienen en trayecto desde Turquía y dijo que todo apunta que se trata de carpas por la cantidad de contenedores que vienen en la embarcación.

“En realidad no sabemos qué es lo que viene, vienen dos hospitales; pero si usted me pregunta a ciencia cierta que son dos, yo le diría que probablemente no, si cumpliesen las características que estaban publicadas inicialmente o probablemente sí, pero viene cualquier cosa, vienen carpas, no vienen hospitales como tal”, apuntó.

El jefe de investigación del CNA dijo que de acuerdo con las investigaciones que el organismo ha realizado, probablemente lo que llegue a Puertos Cortés sean carpas, puesto que solo vienen 37 contenedores, porque lo que debería venir serían más de 70.

Dijo que es improbable que los restantes hospitales de 51 camas lleguen al país, ya que lo que se pretende con este primer envío es calmar el reclamo popular y callar las bocas de quienes han venido cuestionando esta irregular compra.

“De los demás hospitales no hay más información, si se están fabricando, incluso lo que viene es algo incierto”, aseveró..