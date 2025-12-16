Preeclampsia: la enfermedad que enfrentó Martha Higareda

La reciente revelación de Martha Higareda sobre las complicaciones que enfrentó tras el nacimiento de sus gemelas volvió a colocar en el centro de la conversación pública a la preeclampsia, una enfermedad asociada al embarazo que puede poner en riesgo la vida de la madre y del bebé. La actriz compartió que estuvo “entre la vida y la muerte” luego de desarrollar este padecimiento, mientras una de sus hijas permanecía en terapia intensiva, un escenario que refleja la gravedad de esta condición médica. La preeclampsia es un trastorno caracterizado principalmente por la elevación de la presión arterial durante el embarazo o después del parto. Aunque puede presentarse de forma silenciosa, sus consecuencias pueden ser severas si no se detecta y atiende a tiempo. De acuerdo con especialistas, esta enfermedad puede avanzar rápidamente y comprometer órganos vitales como el hígado, los riñones y el cerebro. En el caso de Higareda, el padecimiento se manifestó después del nacimiento de sus gemelas, un periodo en el que muchas mujeres consideran que los principales riesgos del embarazo han quedado atrás. Sin embargo, la preeclampsia posparto es una realidad que puede aparecer incluso días después del alumbramiento, como lo han señalado expertos consultados por medios nacionales. Boletín Amiga Recibe los mejores artículos y consejos para cuidar tu salud y la de tu familia..

La actriz relató que su estado fue tan delicado que requirió hospitalización inmediata. De acuerdo con reportes periodísticos, presentó varios factores de riesgo que pudieron haber acelerado la progresión de la enfermedad, llevándola a una situación crítica que ella misma describió como una lucha por su vida. La preeclampsia afecta entre el 5 y el 8 % de los embarazos a nivel mundial. Aunque su origen exacto no está completamente definido, se sabe que está relacionada con alteraciones en el desarrollo de la placenta y en los vasos sanguíneos. La presión arterial elevada suele ser solo una señal inicial: detrás de ella pueden existir daños sistémicos que requieren atención urgente. Entre los síntomas más comunes se encuentran dolores de cabeza intensos, visión borrosa, hinchazón repentina, dolor abdominal y disminución en la producción de orina. No obstante, muchas mujeres no presentan señales evidentes, lo que convierte a los controles médicos durante el embarazo y el posparto en una herramienta clave para su detección temprana. Cuando la preeclampsia aparece después del parto, como en el caso de Higareda, el desafío médico es aún mayor. El cuerpo de la mujer atraviesa un proceso de recuperación y adaptación, y la presencia de este trastorno puede comprometer la estabilidad hemodinámica y retrasar la recuperación física.