¿Por qué no debería irse a dormir con el cabello mojado?

En la vida diaria, son muchas las personas que, sin darse cuenta, adoptan hábitos que pueden afectar la salud y fortaleza de su cabello. Entre estos hábitos, uno de los más comunes y menos considerados es irse a dormir con el cabello mojado.
Aunque esta práctica puede parecer inofensiva o incluso cómoda después de un día largo o una ducha nocturna, puede tener efectos adversos significativos en la fortaleza y vitalidad del pelo. Esta advertencia proviene de especialistas en salud capilar, quienes han investigado y observado los efectos a corto y largo plazo de este hábito.
El cabello humano, como cualquier otra parte del cuerpo, requiere un cuidado adecuado para mantener su salud y apariencia. Sin embargo, muchas personas no son conscientes de cómo ciertos hábitos, como dormir con el cabello mojado, pueden comprometer la integridad de las hebras capilares y del cuero cabelludo.
Para entender por qué es importante evitar este hábito, es necesario conocer cómo está estructurado el cabello y cómo el agua puede influir en su resistencia y salud general.
El cabello está compuesto principalmente por queratina, una proteína que forma la estructura básica de cada hebra. La queratina es responsable de darle al cabello su fuerza, elasticidad y resistencia.
Cada hebra de cabello está recubierta por cutículas, que son como escamas superpuestas que protegen las capas internas del cabello. Cuando el cabello está sano, las cutículas están bien alineadas y cerradas, lo que le da al cabello un aspecto suave y brillante.
Cuando el cabello se moja, las cutículas se levantan, haciendo que el cabello sea más vulnerable a daños. Este proceso de hinchazón, causado por la absorción de agua, debilita temporalmente la estructura del cabello, volviéndolo más propenso a la rotura.
Esta es una de las razones por las cuales el cabello es más frágil cuando está mojado. Además, el cabello mojado es más propenso a enredarse, lo que puede provocar más roturas al peinarlo o durante el sueño.
El agua también afecta la elasticidad del cabello. Aunque el cabello mojado puede estirarse más que cuando está seco, este estiramiento adicional también lo hace más susceptible a la rotura.
Si el cabello se somete a tensión, como cuando se mueve la cabeza sobre la almohada durante el sueño, las hebras pueden romperse más fácilmente debido a la debilidad inducida por el agua.
A lo largo del tiempo, esta constante tensión y rotura pueden llevar a un adelgazamiento general del cabello y a una mayor cantidad de puntas abiertas.
Efectos a largo plazo
El daño causado por dormir con el cabello mojado puede no ser inmediatamente evidente, pero con el tiempo, los efectos acumulativos pueden ser significativos. Una de las consecuencias más comunes es la rotura del cabello, que se produce cuando las hebras, debilitadas por la humedad y la fricción con la almohada, se rompen con mayor facilidad.
A medida que las hebras de cabello se rompen, el cabello puede perder densidad y volumen, lo que da como resultado un cabello más delgado y menos saludable.
Otro problema común asociado con este hábito es el frizz. El frizz ocurre cuando la cutícula del cabello se levanta, permitiendo que la humedad entre en la hebra y la hinche.
Cuando el cabello se deja mojado durante la noche, las cutículas no se cierran adecuadamente, lo que aumenta la probabilidad de frizz. El frizz no solo es un problema estético, sino que también indica que el cabello está deshidratado y dañado. Con el tiempo, el frizz puede volverse más difícil de manejar y requerir productos y tratamientos adicionales para controlarlo.
Las puntas abiertas son otra consecuencia de dormir con el cabello mojado. Cuando las cutículas están abiertas debido a la humedad, las puntas del cabello son más propensas a dividirse.
Las puntas abiertas no solo afectan la apariencia del cabello, haciéndolo parecer dañado y desordenado, sino que también pueden extenderse hacia arriba por la hebra, comprometiendo la integridad de una mayor parte del cabello.
Una vez que las puntas están abiertas, la única solución efectiva es cortar las partes dañadas, lo que puede ser frustrante para quienes están tratando de dejar crecer su cabello.
La fricción es otro factor que juega un papel importante en el daño causado por dormir con el cabello mojado. Durante el sueño, la cabeza se mueve de manera natural sobre la almohada, lo que genera fricción entre el cabello y la tela.
Cuando el cabello está mojado, es más vulnerable a los efectos de esta fricción. La fricción puede causar que las cutículas del cabello se levanten, lo que aumenta la posibilidad de rotura, enredos y puntas abiertas.