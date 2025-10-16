¿Por qué no debería irse a dormir con el cabello mojado?

En la vida diaria, son muchas las personas que, sin darse cuenta, adoptan hábitos que pueden afectar la salud y fortaleza de su cabello. Entre estos hábitos, uno de los más comunes y menos considerados es irse a dormir con el cabello mojado.

Aunque esta práctica puede parecer inofensiva o incluso cómoda después de un día largo o una ducha nocturna, puede tener efectos adversos significativos en la fortaleza y vitalidad del pelo. Esta advertencia proviene de especialistas en salud capilar, quienes han investigado y observado los efectos a corto y largo plazo de este hábito.

El cabello humano, como cualquier otra parte del cuerpo, requiere un cuidado adecuado para mantener su salud y apariencia. Sin embargo, muchas personas no son conscientes de cómo ciertos hábitos, como dormir con el cabello mojado, pueden comprometer la integridad de las hebras capilares y del cuero cabelludo.

Para entender por qué es importante evitar este hábito, es necesario conocer cómo está estructurado el cabello y cómo el agua puede influir en su resistencia y salud general.

El cabello está compuesto principalmente por queratina, una proteína que forma la estructura básica de cada hebra. La queratina es responsable de darle al cabello su fuerza, elasticidad y resistencia.

Cada hebra de cabello está recubierta por cutículas, que son como escamas superpuestas que protegen las capas internas del cabello. Cuando el cabello está sano, las cutículas están bien alineadas y cerradas, lo que le da al cabello un aspecto suave y brillante.

Cuando el cabello se moja, las cutículas se levantan, haciendo que el cabello sea más vulnerable a daños. Este proceso de hinchazón, causado por la absorción de agua, debilita temporalmente la estructura del cabello, volviéndolo más propenso a la rotura.

Esta es una de las razones por las cuales el cabello es más frágil cuando está mojado. Además, el cabello mojado es más propenso a enredarse, lo que puede provocar más roturas al peinarlo o durante el sueño.

El agua también afecta la elasticidad del cabello. Aunque el cabello mojado puede estirarse más que cuando está seco, este estiramiento adicional también lo hace más susceptible a la rotura.

Si el cabello se somete a tensión, como cuando se mueve la cabeza sobre la almohada durante el sueño, las hebras pueden romperse más fácilmente debido a la debilidad inducida por el agua.

A lo largo del tiempo, esta constante tensión y rotura pueden llevar a un adelgazamiento general del cabello y a una mayor cantidad de puntas abiertas.