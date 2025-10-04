¿El colágeno se debe tomar, inyectar o aplicar en la piel?, esto dicen los expertos

El colágeno es la proteína más abundante del cuerpo y forma el andamiaje que ayuda a mantener la integridad estructural de la piel y el sistema musculoesquelético.

Se ha vuelto tan preciado que algunos dermatólogos recomiendan "almacenarlo": invertir en nuestro suministro de colágeno prematuramente para tener un excedente cuando suceda lo inevitable.

Nuestro suministro de colágeno comienza a disminuir de forma natural, en promedio alrededor del 1% anual, a medida que llegamos a los 25 o 30 años.

La velocidad de su disminución depende de factores como la exposición al sol, la dieta y los niveles de estrés.

Pero ¿existe evidencia científica confiable que afirme que los suplementos pueden reponer nuestro suministro menguante? Y, de ser así, ¿cuál es la mejor manera de incorporarlo a nuestro organismo?

Boletín Amiga Recibe los mejores artículos y consejos para cuidar tu salud y la de tu familia..

Emma Wedgeworth, dermatóloga consultora de Harley Street, Londres, afirma que -si bien existen investigaciones que sugieren que tomar colágeno por vía oral tiene un impacto- se muestra escéptica.

Afirma que la idea de que el colágeno pueda recorrer nuestro cuerpo -no precisamente una tarea sencilla- y llegar exactamente donde lo necesitamos es probablemente una ilusión.

Para empezar, debe atravesar el intestino sin descomponerse por completo.

El colágeno es una molécula grande, por lo que las empresas han comenzado a descomponerlo en fragmentos más pequeños: péptidos de colágeno, también conocidos como colágeno hidrolizado.

Aunque este colágeno, ahora en su forma más pequeña, tiene más posibilidades de atravesar la pared intestinal y llegar al torrente sanguíneo, aún le queda un largo camino por recorrer.

Tiene que llegar a la piel para tener un efecto, y podría fácilmente desprenderse para dar soporte a otros órganos del cuerpo. Es un recurso valioso.

"Hay poca evidencia fiable al respecto, pero existe la teoría de que, dado que nuestra piel es el órgano con la 'renovación celular más rápida', podría ser más propensa a utilizar estos péptidos de colágeno que otros órganos".

Y es entonces cuando se podría observar un aumento en la producción de colágeno en las células de la piel.

Todo esto parece muy complicado e incierto. Puede que te haga preguntarte: ¿qué tal si usamos cremas de colágeno? Se aplican directamente sobre la piel, así que ¿no tendrán más posibilidades de llegar a donde necesitan estar?

"No", es la respuesta simple de Wedgworth. "El colágeno simplemente se asentará en la capa externa de la piel, no llegará a la dermis, que es la capa intermedia".

Existen tres tipos diferentes de suplementos de colágeno: marino (de pescado), bovino (de vaca) y vegano. De los tres, la dermatóloga recomienda el marino si se toma colágeno por vía oral.

Esto se debe a que contiene más colágeno tipo 1, el más común de los cinco tipos y el que da estructura a las células de la piel, además de desempeñar un papel crucial en la salud de los huesos, tendones y tejido conectivo.

El colágeno vegano es el menos efectivo, afirma Wedgworth. El colágeno es una proteína de origen animal, por lo que estos productos no están hechos de colágeno, sino que contienen una variedad de aminoácidos y vitaminas.

Alternativas

Podemos aumentar la producción de colágeno y mantener la elasticidad de la piel mediante técnicas especiales como la estimulación láser de colágeno y la microaguja.

Esto implica utilizar pequeñas agujas especializadas o un láser para realizar pequeñas incisiones en la piel, que estimulan el proceso de reparación y desencadenan la formación de nuevo colágeno.

Pero no es barato. Podrías pagar hasta US$400 por una sesión. ¿Existe una alternativa más económica?

"Lo mejor que puedes hacer por tu piel", afirma el profesor Ali, "es usar un buen protector solar. Sabemos que el sol tiene un gran impacto en el envejecimiento de la piel".

"Protector solar, una dieta saludable y, si fumas, deja de fumar".

"Esto tendrá un impacto mucho mayor que los suplementos de colágeno".