Alerta por la prevalencia de la anemia en mujeres y sus consecuencias

La anemia es un trastorno en el cual la sangre tiene menos capacidad para llevar oxígeno, porque hay poca hemoglobina o pocos glóbulos rojos.

Las mujeres con anemia suelen experimentar cansancio persistente, debilidad, palidez, dificultad para respirar con poco esfuerzo, mareos, dolor de cabeza, palpitaciones y uñas frágiles.

Una década atrás, la Organización Mundial de la Salud (OMS) fijó una meta global: se debería reducir a la mitad la prevalencia de anemia en mujeres de 15 a 49 años para el año 2030.

Sin embargo, expertos de la agencia sanitaria advirtieron en un nuevo reporte que la prevalencia mundial permanece alta.

La mayoría de los países no logra avances importantes. Por lo tanto, la meta fijada para 2030 estaría lejos de cumplirse.

En ese contexto, la situación en América Latina también preocupa porque hubo un estancamiento de la prevalencia e incluso un leve empeoramiento de los indicadores regionales.

En diálogo con Infobae, Francisca Rojas, médica y jefa de hematología del Hospital de Clínicas José de San Martín de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y miembro del consejo asesor científico de la revista de la Sociedad Argentina de Hematología, afirmó que “la anemia no es solo cansancio ni una condición menor. Es un problema de salud que afecta la vida, la energía y los sueños de muchas mujeres”.

Durante años “se la ha normalizado o dejado en segundo plano, y por eso el mundo no ha logrado grandes avances según lo que informa el reporte de la OMS”, subrayó.