Alerta por la prevalencia de la anemia en mujeres y sus consecuencias

La anemia es un trastorno en el cual la sangre tiene menos capacidad para llevar oxígeno, porque hay poca hemoglobina o pocos glóbulos rojos.
Las mujeres con anemia suelen experimentar cansancio persistente, debilidad, palidez, dificultad para respirar con poco esfuerzo, mareos, dolor de cabeza, palpitaciones y uñas frágiles.
Una década atrás, la Organización Mundial de la Salud (OMS) fijó una meta global: se debería reducir a la mitad la prevalencia de anemia en mujeres de 15 a 49 años para el año 2030.
Sin embargo, expertos de la agencia sanitaria advirtieron en un nuevo reporte que la prevalencia mundial permanece alta.
La mayoría de los países no logra avances importantes. Por lo tanto, la meta fijada para 2030 estaría lejos de cumplirse.
En ese contexto, la situación en América Latina también preocupa porque hubo un estancamiento de la prevalencia e incluso un leve empeoramiento de los indicadores regionales.
En diálogo con Infobae, Francisca Rojas, médica y jefa de hematología del Hospital de Clínicas José de San Martín de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y miembro del consejo asesor científico de la revista de la Sociedad Argentina de Hematología, afirmó que “la anemia no es solo cansancio ni una condición menor. Es un problema de salud que afecta la vida, la energía y los sueños de muchas mujeres”.
Durante años “se la ha normalizado o dejado en segundo plano, y por eso el mundo no ha logrado grandes avances según lo que informa el reporte de la OMS”, subrayó.
Síntomas de la anemia
La anemia afecta a millones de mujeres y adolescentes en todo el mundo. Esta condición aparece cuando el cuerpo pierde la capacidad de transportar suficiente oxígeno en la sangre, principalmente por una deficiencia de hierro, un mineral esencial para producir hemoglobina.
La hemoglobina es la proteína que transporta oxígeno a los músculos y órganos. Cuando el cuerpo no produce suficiente hemoglobina, surgen síntomas como cansancio extremo, debilidad persistente y dificultad para concentrarse.
Otros síntomas frecuentes son palidez, sensación de ahogo tras esfuerzos leves y mareos. Muchas personas también observan uñas frágiles, dolor de cabeza o palpitaciones. No siempre los signos aparecen en las primeras etapas, lo que dificulta su detección inicial.
La prevalencia de la anemia en mujeres puede tener estas consecuencias:
- Mayor riesgo de complicaciones durante el embarazo y el parto.
- Aumento de infecciones frecuentes.
- Reducción del rendimiento escolar y de la capacidad de aprendizaje en niñas y adolescentes.
- Limitaciones en el desarrollo físico e intelectual.
- Menor productividad y dificultades para trabajar o estudiar.
- Impacto negativo en el desarrollo económico y social de las comunidades.
Diagnóstico de la anemia
Detectar la anemia requiere un análisis de sangre que mide la cantidad de hemoglobina y glóbulos rojos. Una proporción baja de hemoglobina confirma el diagnóstico.
Entre las causas figuran una dieta con poco hierro, hemorragias, enfermedades prolongadas o problemas en la absorción de nutrientes.
El reporte indicó que “el tamizaje sistemático en mujeres y niñas” resulta fundamental. Este control implica realizar análisis de sangre en los chequeos de rutina para lograr una detección precoz.
Si se incluye ese estudio en la atención primaria de la salud, se mejora la salud de niñas, adolescentes y adultas en todas las etapas de la vida.