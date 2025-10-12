Hacer zumba es una de las mejores estrategias para el bienestar emocional

Bailar es una actividad sin coste, para la que no se necesita ninguna habilidad, aunque siempre haya personas con mayor y menor nivel. Hablamos de darle al play y moverse al ritmo de la música: una actividad que quizá mucha gente no valora lo suficiente para mantener una vida activa.

Sin embargo, puede que los resultados del reciente estudio realizado por Zumba y dirigido por OnePoll, especialistas en estudios sociológicos, les haga cambiar de opinión.

La encuesta se ha realizado en Reino Unido, Italia y España a 2.000 personas de cada país, y los resultados son muy concluyentes: el 93% de los consultados afirma que bailar mejora su estado de ánimo.

"Cuando bailamos suceden cosas extraordinarias desde una perspectiva científica. Ayuda a nuestro estrés y ansiedad de muchas maneras, especialmente en momentos como este que son tan difíciles. Sabemos que bailar puede reducir la ira y aumentar la energía de la gente", explica el Dr. Peter Lovatt, psicólogo especializado en el estudio de los efectos del baile en el cerebro.

Aunque, de media, sólo se dedican unas pocas horas al mes a bailar (entre tres y seis), a un 66,25% de las personas consultadas les ha hecho felices esta actividad. "Ahora ya sabemos que suceden cosas extraordinarias desde una perspectiva científica.

Cuando nos movemos, nuestro cuerpo libera diferentes neuroquímicos. Los receptores opioides se vuelven más activos y eso significa que nuestros umbrales de dolor aumentan. Sentimos menos dolor cuando bailamos. Además, sabemos que el baile une a la gente.

Sin embargo, no se necesita a nadie más para dejarse llevar por la música. En tu salón, disfrutarás igualmente de los beneficios.