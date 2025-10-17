Cómo identificar el cáncer de mama masculino: guía de detección

Los síntomas del cáncer de mama en hombres incluyen un bulto indoloro en el pecho, cambios en la piel (como hoyuelos, descamación o enrojecimiento), secreción del pezón y cambios en el pezón, como hundimiento. También pueden aparecer ganglios linfáticos inflamados en la axila.

El cáncer de mama generalmente se considera una afección que solo se presenta en las mujeres. Sin embargo, todas las personas nacen con algo de tejido mamario. Por lo tanto, todos pueden contraer cáncer de mama.

El cáncer de mama en los hombres es poco frecuente. Ocurre más a menudo en los hombres mayores, aunque puede presentarse a cualquier edad.

El tratamiento del cáncer de mama en los hombres suele implicar cirugía para extirpar el tejido mamario. También es posible que se recomienden otros tratamientos, como la quimioterapia y la radioterapia.