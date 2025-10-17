Cómo identificar el cáncer de mama masculino: guía de detección

Los síntomas del cáncer de mama en hombres incluyen un bulto indoloro en el pecho, cambios en la piel (como hoyuelos, descamación o enrojecimiento), secreción del pezón y cambios en el pezón, como hundimiento. También pueden aparecer ganglios linfáticos inflamados en la axila.
El cáncer de mama generalmente se considera una afección que solo se presenta en las mujeres. Sin embargo, todas las personas nacen con algo de tejido mamario. Por lo tanto, todos pueden contraer cáncer de mama.
El cáncer de mama en los hombres es poco frecuente. Ocurre más a menudo en los hombres mayores, aunque puede presentarse a cualquier edad.
El tratamiento del cáncer de mama en los hombres suele implicar cirugía para extirpar el tejido mamario. También es posible que se recomienden otros tratamientos, como la quimioterapia y la radioterapia.
Síntomas del cáncer de mama en hombres
Bulto o engrosamiento: Generalmente es la primera señal. Puede sentirse como un bulto duro o un nudo en la mama o cerca de ella, incluso bajo el pezón.
Cambios en la piel del pecho: Hoyuelos o fruncimientos que se asemejan a la "piel de naranja". Enrojecimiento, descamación o irritación. Piel arrugada.
Cambios en el pezón:Un pezón que se hunde hacia adentro. Enrojecimiento o descamación. Secreción de líquido, que puede ser transparente, con sangre o de otro color.
Ganglios linfáticos inflamados: Se pueden sentir bultos o hinchazón debajo del brazo o cerca de la clavícula.
Dolor: A veces, el cáncer de mama puede causar dolor en la zona del pezón o en la mama.
Qué hacer
No ignore los síntomas: Tener un bulto no significa necesariamente que sea cáncer de mama, pero es crucial que un médico lo evalúe para descartar otras afecciones.
Consulte a un médico: Acuda a un profesional de la salud si experimenta cualquiera de los síntomas mencionados. La detección temprana aumenta las posibilidades de éxito del tratamiento.
Fuente: con información de Clínica Mayo