La IA, herramienta óptima contra el cáncer de mama en América

Un grupo de expertos en salud se dio cita este jueves en los Diálogos EFE, titulados 'Avanzando en el camino del paciente: enfoques terapéuticos innovadores para el cáncer de mama', donde analizaron el impacto de la inteligencia artificial (IA) como herramienta óptima en la lucha contra esta enfermedad. “Los médicos de primer nivel cada vez tienen más trabajo, y tenemos que ayudarles a que puedan hacer uso de herramientas de IA que les permita optimizar su tiempo e identificar pacientes de alto riesgo”, declaró el especialista Alberto Hegewish, director de diagnóstico de la farmacéutica AstraZeneca México.

En la interrogante sobre si la inteligencia artificial en el ámbito de la investigación oncológica es un presente o un futuro cercano, Hegewish mencionó que “tener una herramienta que en cuestión de segundos escanee una radiografía, es algo que cambiará drásticamente la forma en la que estamos haciendo la medicina de primer nivel y el diagnóstico oportuno”. Asimismo, en su participación, el director del departamento de investigación clínica del Centro Oncológico Riojano Integral, el doctor Diego Lucas, mencionó que la inteligencia artificial va a ser uno de los pilares fundamentales para la equidad en los tratamientos.

Sistemas de salud

Por medio de una mesa de debate, compuesta por cuatro panelistas, los expertos apuntaron que el tema de las estadísticas para conocer el número de pacientes con cáncer es un déficit que tiene Latinoamérica hace décadas. En el marco del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, que se celebrará el próximo 19 de octubre, los panelistas coincidieron que no se puede dimensionar el problema si no se tienen números. En relación con la ausencia de una base de datos, herramienta fundamental para desarrollar modelos clínicos y optimizar el funcionamiento de los sistemas de salud, se destacó que América Latina carece de estadísticas precisas que permitan dimensionar la magnitud del cáncer en la región. "Sin estadísticas, generar políticas que abarquen todo lo que es prevención, es una enorme dificultad", afirmó Lucas.

Acceso preventivo a un diagnóstico

Cada año son diagnosticadas de cáncer de mama unas 491.000 mujeres, y cada año unas 106.000 mujeres fallecen por este mismo padecimiento, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). En cuanto a las prioridades de inversión, Alejandra Toro, presidenta y fundadora de la Corporación Luz Rosa, subrayó la importancia de destinar recursos a la educación y la información dirigida a las mujeres sobre el cáncer de mama. Según dijo, “el mejor medicamento del mundo” es la detección temprana, puesto que permite una “sobrevida libre de progresión”. Toro afirmó que en Latinoamérica existe una problemática en el acceso oportuno y en los diagnósticos correctos, porque la inmediatez después de un diagnóstico está “muchísimas veces en la medicina privada”. En cuanto al tema de las reformas políticas, el diputado mexicano, también médico cirujano y especialista en salud pública, Éctor Ramírez, mencionó que se tiene que insertar el cáncer de mama en lo referente al derecho a la salud: “es una obligación del Estado”. “Ahorita hay muchos avances en cáncer de mama, y sería un crimen que los políticos y la política pública no se implementara desde el financiamiento y la rectoría del sistema de salud”, destacó el legislador Ramírez.

Reformas fundamentales