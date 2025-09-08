VMAs 2025: Una noche dominada por el talento femenino

En una ceremonia cargada de energía, emociones y actuaciones memorables, los MTV Video Music Awards 2025 celebrados en el UBS Arena marcaron un hito: las mujeres arrasaron con 22 de los 30 galardones entregados, consolidando su liderazgo en la industria musical.
Lady Gaga y Ariana Grande: las grandes triunfadoras
Lady Gaga se coronó como la artista más premiada de la noche con cuatro galardones, entre ellos Artista del Año y Mejor Dirección por el video Abracadabra, codirigido junto a Bethany Vargas y Parris Goebel. Con estas victorias, Gaga suma 22 Moonpersons en su carrera, superando a Madonna y quedando detrás de Beyoncé y Taylor Swift, quienes lideran con 30 premios cada una.
Ariana Grande obtuvo el Video del Año por Brighter Days Ahead, además de Mejor Video Pop y Mejor Video de Larga Duración, convirtiéndose en la cuarta artista en recibir este último reconocimiento, junto a Madonna, Beyoncé y Taylor Swift.
Premios por género: dominio femenino
De las diez categorías específicas por género, ocho fueron ganadas por mujeres:
Sabrina Carpenter: Mejor Artista Pop y Álbum del Año por Short n’ Sweet.
Doechii: Mejor Hip-Hop.
Mariah Carey: Mejor R&B por Type Dangerous.
Shakira: Mejor Latin.
Lisa, Doja Cat y RAYE: Mejor K-Pop por Born Again.
Tyla: Mejor Afrobeats.
Megan Moroney: Mejor Country por Am I Okay?.
Los únicos premios masculinos fueron para Sombr (Mejor Alternativo) y Coldplay (Mejor Rock).
Colaboraciones y grupos destacados
Lady Gaga y Bruno Mars ganaron Mejor Colaboración por Die With a Smile, empatando con Taylor Swift como las artistas con más victorias en esta categoría. Mars también recibió Canción del Año junto a ROSÉ por APT, siendo el único hombre con múltiples galardones en la noche.
El grupo BLACKPINK fue reconocido como Mejor Grupo, manteniendo la racha de siete años consecutivos en que un grupo de K-Pop gana esta categoría. Lisa, integrante del conjunto, igualó a BTS como la artista con más victorias en la categoría de K-Pop.
Reconocimientos especiales y sorpresas
Mariah Carey recibió el Video Vanguard Award, convirtiéndose a los 56 años en la ganadora de mayor edad en la historia del galardón. Alex Warren fue nombrado Mejor Artista Nuevo, siendo el primer hombre en obtener este reconocimiento desde Khalid en 2017.
La Canción del Verano fue para Tate McRae con Just Keep Watching, superando a varios éxitos que alcanzaron el número uno en Billboard.
Actuaciones memorables
La gala, conducida por LL Cool J, incluyó presentaciones de alto impacto de Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Post Malone, Doja Cat, Ricky Martin y J Balvin junto a DJ Snake. El escenario Extended Play, patrocinado por Doritos, presentó a Bailey Zimmerman con The Kid LAROI, Lola Young y Megan Moroney.
Transmisión histórica
Por primera vez, los VMAs fueron transmitidos por CBS, además de MTV y Paramount+, ampliando su alcance a nuevas audiencias.