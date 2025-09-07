Japón lanza sets de monedas conmemorativas por el 40 aniversario de 'Dragon Ball'

Tokio.

La Casa de la Moneda de Japón anunció la emisión de un par de sets conmemorativos de monedas para celebrar el 40 aniversario del fenómeno manga 'Dragon Ball', que incluye una medalla de plata con la imagen de su protagonista, Goku.

El set principal de monedas 'proof' está compuesto por seis monedas de curso legal acuñadas en 2025, de 1 a 500 yenes, junto con la medalla de plata con Goku en su niñez en el anverso y el logotipo del 40 aniversario con un acabado iridiscente en el reverso.

Se presenta en un estuche de cuero y tendrá un precio de 16.500 yenes (unos 95,50 euros/110 dólares), con un máximo de 25.000 unidades disponibles, según detalló la institución en un comunicado.