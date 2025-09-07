Gloria Trevi reflexiona sobre su carrera: "Mi mayor reto ha sido hacer lo que predico"

Washington, Estados Unidos.

En sus más de tres décadas de carrera, Gloria Trevi se ha esforzado por estar a la altura de su arte, aunque no siempre ha sido fácil. Uno de los mayores desafíos para la intrépida 'Reina del pop mexicano' ha sido predicar con el ejemplo y demostrar a su público que hay esperanza tras un revés.

"Yo creo que mi mayor reto ha sido hacer lo que predico, o sea, que si me caigo, me levanto. Porque hay veces que me caigo, o que me tiran, y que siento que me faltan fuerzas", aseguró la artista en entrevista exclusiva con EFE en Washington, a donde viajó para recibir el prestigioso premio Leyenda de la Herencia Hispana 2025.

Al reflexionar sobre su recorrido - no exento de polémica- y cómo ha tomado de su experiencia personal para crear temas icónicos convertidos en himnos, Trevi hace un guiño a una de sus piezas más cantadas.

"Sé que todos me miran y que no los puedo defraudar y que me tengo que levantar. Si no por mí, por ellos", reflexionó, emocionada hasta las lágrimas, sobre su compromiso como artista e impulsora de causas sociales en su natal México.

RECONOCIMIENTO A LA COMUNIDAD HISPANA

El galardón otorgado por la Fundación Herencia Hispana (HHF, en inglés) en Estados Unidos honra una trayectoria que ha roto barreras más allá de la música. Para Trevi, es un reconocimiento para "toda la comunidad hispana".

"Es un premio a todo el bien que hacen en cualquier lugar donde se encuentren, sea en nuestros propios países o sea lejos de nuestras casas, porque los latinos llevamos la familia, llevamos las tradiciones, llevamos el trabajo y la frente en alto a cualquier lugar a donde vayamos", advirtió.

Considerada como unas de las artistas más influyentes de la escena latina, la autora de 'Todos me miran' y 'Pelo suelto' ha vendido más de 30 millones de álbumes. Fue incluida en el Salón de la Fama de los Compositores de Música Latina en 2018, la única mujer en recibir el honor ese año.

Su más reciente álbum, 'El vuelo' (2025) acumula más de 20 millones de reproducciones solo en Spotify.

También se ha convertido en una activista en defensa de las víctimas de la violencia doméstica, la comunidad LGTBIQ+, y a los niños sin hogar en México y EE.UU. a través de su fundación Ana Dalai, creada en 2005.

"LOS LATINOS SON ARTE"