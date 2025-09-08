Ricky Martin hace historia en los VMAs 2025 con el Latin Icon Award

La noche del 7 de septiembre en el UBS Arena no solo celebró lo mejor de la música actual, sino también rindió homenaje a una figura que ha marcado generaciones: Ricky Martin. El artista puertorriqueño fue ovacionado al recibir el Latin Icon Award, convirtiéndose en el primer intérprete en la historia de los MTV Video Music Awards en obtener este galardón, creado para reconocer a las leyendas latinas que han transformado la cultura pop global.
Vestido con sobriedad y elegancia, Ricky Martin desfiló por la alfombra roja con un conjunto negro monocromático y una chaqueta de satén cruzada que reflejaba la madurez y el estilo de una estrella consagrada. Aunque no ofreció declaraciones a la prensa, su presencia bastó para encender la emoción del público y los medios. Su lenguaje corporal —sonrisas, saludos y seguridad— hablaba por sí solo: estaba listo para recibir el homenaje que su trayectoria merecía.
Fotogalería:VMAs 2025: grandes ganadores que brillaron en la ceremonia
Un legado que trasciende generaciones
La entrega del Latin Icon Award coincidió con el aniversario número 26 de su histórica presentación en los VMAs de 1999, cuando Livin’ la Vida Loca revolucionó el escenario y abrió las puertas de la música latina al mundo anglosajón. Desde entonces, Ricky Martin ha vendido más de 70 millones de discos, ha ganado múltiples premios Grammy y Latin Grammy, y se ha consolidado como referente no solo en la música, sino también como actor, productor y activista.
Este 2025, Ricky regresó con fuerza gracias a su nuevo álbum Renacer, una obra que explora la identidad, la libertad personal y la reinvención, fusionando sonidos urbanos con ritmos latinos y electrónicos. Su sencillo Luz Interna, nominado a Mejor Video Latino, superó los 150 millones de reproducciones, aunque el premio fue finalmente para Karol G y Bad Bunny.
Sin embargo, el verdadero reconocimiento llegó con el Latin Icon Award, un galardón que, según MTV, celebra a quienes “han desafiado fronteras culturales, establecido nuevos estándares artísticos y elevado el reconocimiento de la cultura latina a nivel mundial”. Ricky Martin encarna todos esos valores, y su presencia en los VMAs 2025 fue, sin duda, uno de los momentos más icónicos y emotivos de la noche.