Ricky Martin hace historia en los VMAs 2025 con el Latin Icon Award

Nueva York

Vestido con sobriedad y elegancia, Ricky Martin desfiló por la alfombra roja con un conjunto negro monocromático y una chaqueta de satén cruzada que reflejaba la madurez y el estilo de una estrella consagrada. Aunque no ofreció declaraciones a la prensa, su presencia bastó para encender la emoción del público y los medios. Su lenguaje corporal —sonrisas, saludos y seguridad— hablaba por sí solo: estaba listo para recibir el homenaje que su trayectoria merecía.

La noche del 7 de septiembre en el UBS Arena no solo celebró lo mejor de la música actual, sino también rindió homenaje a una figura que ha marcado generaciones: Ricky Martin . El artista puertorriqueño fue ovacionado al recibir el Latin Icon Award , convirtiéndose en el primer intérprete en la historia de los MTV Video Music Awards en obtener este galardón, creado para reconocer a las leyendas latinas que han transformado la cultura pop global .

La entrega del Latin Icon Award coincidió con el aniversario número 26 de su histórica presentación en los VMAs de 1999, cuando Livin’ la Vida Loca revolucionó el escenario y abrió las puertas de la música latina al mundo anglosajón. Desde entonces, Ricky Martin ha vendido más de 70 millones de discos, ha ganado múltiples premios Grammy y Latin Grammy, y se ha consolidado como referente no solo en la música, sino también como actor, productor y activista.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Este 2025, Ricky regresó con fuerza gracias a su nuevo álbum Renacer, una obra que explora la identidad, la libertad personal y la reinvención, fusionando sonidos urbanos con ritmos latinos y electrónicos. Su sencillo Luz Interna, nominado a Mejor Video Latino, superó los 150 millones de reproducciones, aunque el premio fue finalmente para Karol G y Bad Bunny.

Sin embargo, el verdadero reconocimiento llegó con el Latin Icon Award, un galardón que, según MTV, celebra a quienes “han desafiado fronteras culturales, establecido nuevos estándares artísticos y elevado el reconocimiento de la cultura latina a nivel mundial”. Ricky Martin encarna todos esos valores, y su presencia en los VMAs 2025 fue, sin duda, uno de los momentos más icónicos y emotivos de la noche.