  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Farándula

VMAs 2025: grandes ganadores que brillaron en la ceremonia

La noche del 7 de septiembre, el UBS Arena en Elmont, Nueva York, fue testigo de una edición histórica de los MTV Video Music Awards 2025, donde el talento femenino brilló con fuerza. ceremonia. Aquí imágenes de las estrellas de la música que asistieron para recibir su galardón.

  • 08 de septiembre de 2025 a las 07:57 -
  • Redacción web
VMAs 2025: grandes ganadores que brillaron en la ceremonia
1 de 13

Lady Gaga, Ariana Grande y Sabrina Carpenter se llevaron los reflectores. Sabrina Carpenter se alzó con cuatro galardones, entre ellos Álbum del Año por Short n’ Sweet, Mejor Artista Pop, Mejor Grupo junto a BLACKPINK, y Canción del Verano por “Just Keep Watching”. A continuación, te presentamos a los ganadores de las principales categorías.

 Octavio Guzmán / EFE
VMAs 2025: grandes ganadores que brillaron en la ceremonia
2 de 13

Lady Gaga obtuvo cuatro premios, incluyendo Artista del Año y Mejor Dirección. Además, ganó en Mejor Colaboración del año por “Die With A Smile” con Bruno Mars.

 Foto Instagram Lady Gaga
VMAs 2025: grandes ganadores que brillaron en la ceremonia
3 de 13

Ariana Grande conquistó Video del Año por “Brighter Days Ahead”.

 Octavio Guzmán / EFE
VMAs 2025: grandes ganadores que brillaron en la ceremonia
4 de 13

Ariana Grande conquistó los premios a Video del Año y Artista Pop del Año por “Brighter Days Ahead”.

 Foto Instagram MTV
VMAs 2025: grandes ganadores que brillaron en la ceremonia
5 de 13

Mariah Carey triunfó en la categoría de mejor R&B con “Type Dangerous”. Ariana Grande le entregó la estatuilla.

 Foto Instagram MTV
VMAs 2025: grandes ganadores que brillaron en la ceremonia
6 de 13

La vocalista de Blackpink, Rosé, posa en los Premios MTV Video Music Awards (VMAs) el domingo, en Nueva York (Estados Unidos). Blackpink es la banda musical del mundo con más seguidores en la plataforma de vídeos YouTube, con cerca de 95 millones de suscriptores.

 Octavio Guzmán / EFE
VMAs 2025: grandes ganadores que brillaron en la ceremonia
7 de 13

Tate McRae fue premiada por Mejor canción del verano por “Just Keep Watching (from F1® The Movie)”.
VMAs 2025: grandes ganadores que brillaron en la ceremonia
8 de 13

La cantante estadounidense Megan Moroney posa con su galardón obtenido como mejor canción Country por su éxito “Am I Okay?”

 Octavio Guzmán / EFE
VMAs 2025: grandes ganadores que brillaron en la ceremonia
9 de 13

Doja Cat posa durante la alfombra roja de los Premios MTV Video Music Awards (VMAs). La cantante ganó en la categoría de mejor canción K-Pop por “Born Again”, tema grabado con LISA & RAYE.

 Octavio Guzmán / EFE
VMAs 2025: grandes ganadores que brillaron en la ceremonia
10 de 13

De derecha a izquierda las integrantes del grupo musical Katseye: Megan Skiendiel, Manon Bannerman, Daniela Avanzini, Yoonchae Jeong, Sophia Laforteza y Lara Raj posan con premio ganado por el video musical de su tema "Touch".

 Octavio Guzmán / EFE
VMAs 2025: grandes ganadores que brillaron en la ceremonia
11 de 13

La cantante y compositora de canciones sudafricana Tyla ganó en la categoría de mejor canción Afrobeat con “PUSH 2 START”.

 Octavio Guzmán / EFE
VMAs 2025: grandes ganadores que brillaron en la ceremonia
12 de 13

Los caballeros también tuvieron una digna representación, Alex Warren triunó como Mejor nuevo artista.

 Foto Instagram Alex Warren
VMAs 2025: grandes ganadores que brillaron en la ceremonia
13 de 13

Ricky Martin hizo historia al ser el primer artista en recibir el Latin Icon Award por su trayectoria.

 Octavio Guzmán / EFE
Cargar más fotos