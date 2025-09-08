VMAs 2025: grandes ganadores que brillaron en la ceremonia

Lady Gaga, Ariana Grande y Sabrina Carpenter se llevaron los reflectores. Sabrina Carpenter se alzó con cuatro galardones, entre ellos Álbum del Año por Short n’ Sweet, Mejor Artista Pop, Mejor Grupo junto a BLACKPINK, y Canción del Verano por “Just Keep Watching”. A continuación, te presentamos a los ganadores de las principales categorías.
Lady Gaga obtuvo cuatro premios, incluyendo Artista del Año y Mejor Dirección. Además, ganó en Mejor Colaboración del año por “Die With A Smile” con Bruno Mars.
Ariana Grande conquistó Video del Año por “Brighter Days Ahead”.
Mariah Carey triunfó en la categoría de mejor R&B con “Type Dangerous”. Ariana Grande le entregó la estatuilla.
La vocalista de Blackpink, Rosé, posa en los Premios MTV Video Music Awards (VMAs) el domingo, en Nueva York (Estados Unidos). Blackpink es la banda musical del mundo con más seguidores en la plataforma de vídeos YouTube, con cerca de 95 millones de suscriptores.
Tate McRae fue premiada por Mejor canción del verano por “Just Keep Watching (from F1® The Movie)”.
La cantante estadounidense Megan Moroney posa con su galardón obtenido como mejor canción Country por su éxito “Am I Okay?”
Doja Cat posa durante la alfombra roja de los Premios MTV Video Music Awards (VMAs). La cantante ganó en la categoría de mejor canción K-Pop por “Born Again”, tema grabado con LISA & RAYE.
De derecha a izquierda las integrantes del grupo musical Katseye: Megan Skiendiel, Manon Bannerman, Daniela Avanzini, Yoonchae Jeong, Sophia Laforteza y Lara Raj posan con premio ganado por el video musical de su tema "Touch".
La cantante y compositora de canciones sudafricana Tyla ganó en la categoría de mejor canción Afrobeat con “PUSH 2 START”.
Los caballeros también tuvieron una digna representación, Alex Warren triunó como Mejor nuevo artista.
Ricky Martin hizo historia al ser el primer artista en recibir el Latin Icon Award por su trayectoria.