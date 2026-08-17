“Viento en contra”: los testimonios que reconstruyen la guerra de 1969

Tegucigalpa

“Cuando lleguen aquí, yo voy a tocar las campanas para que las mujeres que tienen niños pequeños se refugien en el templo”; “Nosotros nunca habíamos escuchado una detonación de tal magnitud”; “Lo primero que hicimos fue desalojar el campamento y ocupar los alrededores de la montaña para dejar el campamento solo por algún posible bombardeo de la aviación salvadoreña”; “A partir del día 14 de julio que se desató el ataque de la Fuerza Aérea Salvadoreña al Aeropuerto de Toncontín, ya nos vimos frente a una situación que emocionalmente nos cargaba”.

Todas esas frases son testimonios de hondureños que vivieron la guerra de 1969: el padre Fausto Milla y los veteranos de guerra Maximiliano Arita, Matías Hernández y Francisco Zepeda. En tierra o aire, fueron hondureños que tuvieron que defender la soberanía nacional del ataque salvadoreño la tarde del 14 de julio de 1969, en una guerra que todos coinciden en que “nunca tuvo que suceder”.

Esos testimonios de personas que vivieron el conflicto armado hace 57 años ayudaron a reconstruir este episodio de la historia para la película “Viento en contra”, que se estrenará en los cines de Honduras el próximo 3 de septiembre.

A propósito de los hechos, conversamos con dos de los actores principales de la cinta: Fernando Cerna, quien interpreta a Fernando Soto Henríquez, y Juan Carlos Ortiz, que encarna a Matías Hernández. Ambos sostienen que ser parte de este proyecto ha sido un reto de rigor y memoria.

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Un ejercicio histórico

Cerna, como piloto activo de la Fuerza Aérea Hondureña , comenta que el desafío para él radicó en el hecho de que no es actor y “no tengo ninguna preparación”, pero logró realizar una interpretación espontánea y apegarse lo más posible a su personaje.

“Me tocó estudiar bastante a mi coronel Fernando Soto Henríquez , que si bien es cierto yo ya conocía la historia de él, tenía que conocer cómo era como persona, fuera del ambiente militar y todo lo demás”, explica.

Para Juan Carlos Ortiz , el reto fue diferente. No tiene formación militar, pero sí actoral, aunque en comedia, por lo que enfrentarse a una interpretación dramática significó un episodio diferente en su carrera, “algo bien formal, de entrega y compromiso”.

Ortiz, al igual que su compañero de elenco, estudió a su personaje y tuvo la oportunidad de llamar a Matías Hernández para preguntarle qué fue lo que hizo en algunos casos particulares.

“Fue algo realmente impresionante encajar este personaje, realmente fue un gran reto, y ustedes lo van a ver plasmado en la pantalla del cine”.

Nuestra generación no ha vivido una guerra y, al respecto, los actores señalan que esperan que Honduras nunca se vea en la necesidad de defender su soberanía. Para ellos, fue una experiencia nostálgica relatar estos hechos en “Viento en contra” y recordar en la película lo que vivieron hondureños y salvadoreños.

Y, como dice Ortiz, “es impresionante estar en el momento, haciendo una escena, personificando algo que existió, darle vida a un personaje real”.

El sentir de la producción y los veteranos de guerra es el mismo: "La guerra solamente trae dolor y luto. Las guerras traen fracaso", como lo expresó Maximiliano Arita.