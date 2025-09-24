Tom Holland se recupera y retoma el rodaje de “Spider-Man: Brand New Day”

El actor británico Tom Holland reanudará la próxima semana el rodaje de Spider-Man: Brand New Day, tras haber sufrido una caída en el set que lo llevó al hospital con una conmoción cerebral leve.
El incidente ocurrió durante una escena de acción en la que Holland, conocido por realizar muchas de sus propias acrobacias, perdió el equilibrio y cayó, lo que provocó su traslado inmediato a un centro médico.
Según fuentes cercanas a la producción, el diagnóstico fue una conmoción leve y el actor fue dado de alta el mismo día, con indicaciones de reposo.
Afortunadamente, la recuperación ha sido rápida y sin complicaciones. El equipo de producción confirmó que el rodaje se retomará la próxima semana, ajustando el calendario para garantizar la seguridad del intérprete y del resto del elenco.
Sobre la película
Spider-Man: Brand New Day es la esperada continuación del universo arácnido de Marvel, y se espera que marque una nueva etapa en la historia del superhéroe.
La película, que se filma actualmente en Glasgow, Escocia, representa la cuarta entrega independiente de Holland como el superhéroe arácnido.
La trama retomará las consecuencias de Spider-Man: Sin Camino a Casa (2021) y los eventos previos a Avengers: Doomsday, mostrando a Peter Parker enfrentando el crimen cotidiano en lugar de amenazas globales, según adelantó Kevin Feige, presidente de Marvel Studios.
Zendaya (prometida en la vida real de Tom Holland) regresará como Michelle "MJ" Jones, y el elenco se completa con Mark Ruffalo (Hulk), Jacob Batalon (Ned Leeds), Jon Bernthal (Punisher), Michael Mando (Escorpión), Sadie Sink y Liza Colón-Zayas.
Aunque los detalles de la trama se mantienen en secreto, la película ha generado gran expectativa entre los fanáticos.