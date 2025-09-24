Tom Holland se recupera y retoma el rodaje de “Spider-Man: Brand New Day”

Ciudad de México.

El actor británico Tom Holland reanudará la próxima semana el rodaje de Spider-Man: Brand New Day, tras haber sufrido una caída en el set que lo llevó al hospital con una conmoción cerebral leve.

El incidente ocurrió durante una escena de acción en la que Holland, conocido por realizar muchas de sus propias acrobacias, perdió el equilibrio y cayó, lo que provocó su traslado inmediato a un centro médico.

Según fuentes cercanas a la producción, el diagnóstico fue una conmoción leve y el actor fue dado de alta el mismo día, con indicaciones de reposo.

Afortunadamente, la recuperación ha sido rápida y sin complicaciones. El equipo de producción confirmó que el rodaje se retomará la próxima semana, ajustando el calendario para garantizar la seguridad del intérprete y del resto del elenco.