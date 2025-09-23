Miley Cyrus 'no tiene miedo' de alejarse de la industria del entretenimiento

La cantante de 32 años alcanzó el estrellato cuando era niña, interpretando al personaje principal del exitoso programa de Disney, Hannah Montana, pero insiste en que no está casada con la industria y ahora está abierta a la idea de alejarse algún día.

En declaraciones a Pamela Anderson para CR Fashion Book, Miley explicó: "Siempre estoy rediseñando, reimaginando y re-inspirando. La otra noche, en realidad, tuve un momento en la cama, pensando: '¡Guau! ¡Me subí a un tren a los 11 años y no me he bajado!'.

Tomé una decisión a los 11 años y nunca me he rendido. Asumí un compromiso profundo y nunca lo cuestioné ni lo reconsideré. No fue hasta finales de mis 20 y principios de mis 30 que empecé a reevaluar: '¿Sigue siendo esto lo que quiero?'. Hasta ahora, la respuesta ha sido sí, pero no temo que llegue el día en que sea no. No sé si llegará ese día, cuando esto ya no me atraiga como ahora".

Miley realmente ha llegado a apreciar las cosas "simples" de la vida, a pesar de su fama y éxito.

La estrella que lidera las listas explicó: "Una gran parte de lo que hacemos es compartir. Algo que me encanta es la jardinería; de hecho, me estoy asegurando de que mi perro no esté desenterrando mis plantas en este preciso momento.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La jardinería es algo que haces por ti mismo. Cuando hemos compartido tanto de nosotros mismos, disfrutar de esos pequeños momentos preciosos con algo sencillo, como plantar una semilla en la tierra y cuidarla, se convierte en un proceso muy personal. Tener eso ha sido la medicina que me ha mantenido firme en mi estilo de vida sobrio.

Es parte de una práctica, como lo sería el yoga: salir a la naturaleza, hacer algo con las manos y tener una salida creativa que no se trata de la fama ni el éxito. Es una verdadera alegría plantar una semilla y ver flores en primavera.

Lo hice en una ladera hace un tiempo. Salía de gira y simplemente tiré semillas, pensando que tal vez al volver a casa ocurriría algo mágico. Y así fue".