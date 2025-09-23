  1. Inicio
Glen Powell y Sarah McLachlan, invitados al regreso de Jimmy Kimmel

Glen Powell y Sarah McLachlan serán los primeros invitados en el regreso del programa de Jimmy Kimmel tras su suspensión temporal.

Glen Powell

 Foto EFE
Los Ángeles (EE.UU.)

La estrella estadounidense Glen Powell y la cantante canadiense Sarah McLachlan serán los primeros invitados en el programa de regreso de Jimmy Kimmel tras la suspensión temporal por los comentarios sobre el asesinato del comentarista ultraconservador Charlie Kirk , aliado del presidente Donald Trump .

Powell acudirá como el primer invitado del programa para presentar 'Chad Powers', la serie de comedia deportiva que protagoniza y que se estrenará en la plataforma Hullu el próximo 30 de septiembre. McLachlan, por su parte, asistirá para mostrar su solidaridad con Kimmel, tras la cancelación de su espectáculo.

La cantante canceló el pasado fin de semana una actuación que iba a realizar en Los Ángeles, en señal de apoyo al célebre presentador estadounidense. salir a actuar.

Disney retiró el programa de Kimmel hasta nuevo aviso, después de que Nexstar y Sinclair anunciaran su retirada de la parrilla, tras los comentarios del presentador sobre el asesino del activista ultraconservador Charlie Kirk.

La retirada del espectáculo, uno de los más vistos de la televisión estadounidense, provocó protestas a favor de la libertad de expresión y la condena pública por parte de celebridades de Hollywood como Jennifer Aniston o Tom Hanks.

Jimmy Kimmel regresará a ABC el martes tras la controvertida suspensión del programa

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

