Glen Powell y Sarah McLachlan, invitados al regreso de Jimmy Kimmel

Los Ángeles (EE.UU.)

La estrella estadounidense Glen Powell y la cantante canadiense Sarah McLachlan serán los primeros invitados en el programa de regreso de Jimmy Kimmel tras la suspensión temporal por los comentarios sobre el asesinato del comentarista ultraconservador Charlie Kirk , aliado del presidente Donald Trump .

Powell acudirá como el primer invitado del programa para presentar 'Chad Powers', la serie de comedia deportiva que protagoniza y que se estrenará en la plataforma Hullu el próximo 30 de septiembre. McLachlan, por su parte, asistirá para mostrar su solidaridad con Kimmel, tras la cancelación de su espectáculo.

La cantante canceló el pasado fin de semana una actuación que iba a realizar en Los Ángeles, en señal de apoyo al célebre presentador estadounidense. salir a actuar.

Disney retiró el programa de Kimmel hasta nuevo aviso, después de que Nexstar y Sinclair anunciaran su retirada de la parrilla, tras los comentarios del presentador sobre el asesino del activista ultraconservador Charlie Kirk.

La retirada del espectáculo, uno de los más vistos de la televisión estadounidense, provocó protestas a favor de la libertad de expresión y la condena pública por parte de celebridades de Hollywood como Jennifer Aniston o Tom Hanks.