Fallece a los 83 años el reconocido actor peruano Hernán Romero

Lima, Perú.

El actor peruano Hernán Romero, uno de los más reconocidos de su país, donde actuó en obras de teatro, cine y televisión, falleció este martes en Lima, a los 83 años, informaron sus familiares.

Romero, que se dedicó durante casi siete décadas a la actuación, participó en novelas de gran difusión nacional como 'El adorable profesor Aldao', 'Gorrión' y 'Luz María', además de en películas como 'No se lo digas a nadie' y 'Sin compasión'.

"Con mucha tristeza tengo que compartir con ustedes que mi magnífico padre nos ha dejado", comunicó su hija, Patricia Romero Figueroa, en sus redes sociales.

Añadió que los últimos días han sido "durísimos, en los que ha luchado como el guerrero que siempre fue".

Posteriormente, la asociación Interartis Perú publicó un comunicado en el que señaló que "por encargo de la familia" confirmaba el fallecimiento de Romero, al que calificó de "extraordinario actor y amigo, con enorme trayectoria que alcanzara casi siete décadas".

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

"Honor y gloria a un grande del cine, teatro y televisión nacional e internacional", señaló.

Tras confirmarse la información, el Ministerio de Cultura lamentó "profundamente el fallecimiento de Hernán Romero Berrío" y recordó que el actor fue nombrado 'Personalidad Meritoria de la Cultura y maestro de la actuación en el Perú'.

"Su talento, entrega y pasión por las artes escénicas lo convirtieron en un referente para generaciones, dejando una huella imborrable en la memoria cultural del país", añadió antes de expresar las "más sentidas condolencias a su familia, amistades, colegas y a toda la comunidad artística que lo admiró y acompañó en su destacada trayectoria".

El Festival de Cine de Lima también lamentó "profundamente" el fallecimiento de Romero y recordó que fue uno de los fundadores del Teatro de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP),

"Nos deja un legado inmenso en el cine, el teatro y la televisión peruana. Su talento, generosidad y fuerza escénica marcaron generaciones y enriquecieron nuestra cultura", sostuvo.