Jimmy Kimmel recibió una ovación de pie tras regresar a su programa

Jimmy Kimmel recibió una "muy merecida ovación de pie" a su regreso al trabajo.

El programa de entrevistas de larga duración fue suspendido la semana pasada luego de los comentarios que Jimmy hizo sobre la muerte de Charlie Kirk, pero Walt Disney Company revirtió esa decisión y el personal estaba encantado de reunirse con el comediante en los ensayos.

Una fuente dijo a la revista PEOPLE: "Le dimos a Jimmy una ovación de pie muy merecida en el ensayo".

El empleado observó que todos estaban "muy contentos" y "aliviados" ante el regreso de Jimmy al aire. Jimmy fue suspendido inicialmente después de sugerir que Tyler Robinson, el hombre acusado de dispararle fatalmente a Kirk en una universidad de Utah, estaba alineado con el movimiento Make America Great Again.

En su monólogo inicial, dijo: "El fin de semana tocamos fondo con la banda MAGA intentando desesperadamente caracterizar al chico que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos, haciendo todo lo posible para sacarle partido político. Entre las acusaciones, hubo duelo".