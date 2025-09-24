Jimmy Kimmel recibió una ovación de pie tras regresar a su programa

Jimmy Kimmel recibió una "muy merecida ovación de pie" a su regreso al trabajo.
El programa de entrevistas de larga duración fue suspendido la semana pasada luego de los comentarios que Jimmy hizo sobre la muerte de Charlie Kirk, pero Walt Disney Company revirtió esa decisión y el personal estaba encantado de reunirse con el comediante en los ensayos.
Una fuente dijo a la revista PEOPLE: "Le dimos a Jimmy una ovación de pie muy merecida en el ensayo".
El empleado observó que todos estaban "muy contentos" y "aliviados" ante el regreso de Jimmy al aire. Jimmy fue suspendido inicialmente después de sugerir que Tyler Robinson, el hombre acusado de dispararle fatalmente a Kirk en una universidad de Utah, estaba alineado con el movimiento Make America Great Again.
En su monólogo inicial, dijo: "El fin de semana tocamos fondo con la banda MAGA intentando desesperadamente caracterizar al chico que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos, haciendo todo lo posible para sacarle partido político. Entre las acusaciones, hubo duelo".
Un miembro del personal reveló ahora que sus próximos monólogos "le llevará todo el día" escribirlo, ya que Jimmy enfrentará mucho escrutinio a su regreso.
A principios de esta semana, Walt Disney Company anunció que Jimmy Kimmel Live! estaba a punto de regresar.
La compañía declaró: "El miércoles pasado, decidimos suspender la producción del programa para evitar agravar aún más la situación en un momento tan emotivo para nuestro país. Tomamos esta decisión porque consideramos que algunos comentarios fueron inoportunos y, por lo tanto, insensibles. Hemos pasado los últimos días teniendo conversaciones reflexivas con Jimmy, y después de esas conversaciones, tomamos la decisión de regresar el programa el martes".
Por el contrario, Andrew Alford, presidente de la división de transmisión de Nexstar, defendió anteriormente la decisión de sacar del aire el programa de televisión.
Dijo: "Los comentarios del Sr. Kimmel sobre la muerte del Sr. Kirk son ofensivos e insensibles en un momento crítico de nuestro discurso político nacional, y no creemos que reflejen el espectro de opiniones, puntos de vista o valores de las comunidades locales en las que nos encontramos".