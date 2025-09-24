Muere a los 87 años Claudia Cardinale, leyenda del cine italiano

La actriz Claudia Cardinale, icono del cine italiano, falleció el martes a los 87 años en la región de Île-de-France, que comprende París, informaron medios franceses.

Cardinale nació en 1938 en el territorio del actual Túnez, en el seno de una familia siciliana. Además de la nacionalidad italiana, poseía también la francesa. Murió en la localidad de Nemours, perteneciente al departamento de Sena y Marne, en el distrito de Fontainebleau.

En esa localidad, al sur de París, residía. Su deceso fue confirmado por su agente, Laurent Savry, a la agencia AFP, según citaron medios como el diario Le Monde o la cadena pública Franceinfo.

Con su voz ronca y profunda, así como su exuberante belleza, Claudia Cardinale se consolidó como una estrella del cine de los años 60 y musa de directores como Luchino Visconti, Federico Fellini y Sergio Leone.

Participó en títulos emblemáticos como 8½ (Fellini, ocho y medio), Il Gattopardo (El gatopardo), Rocco e i suoi fratelli (Rocco y sus hermanos) y C’era una volta il West (Hasta que llegó su hora en España y Érase una vez en el Oeste en Latinoamérica.

También trabajó en producciones de Hollywood, entre ellas The Pink Panther (La pantera rosa), estrenada en 1963.

Las primeras reacciones a su fallecimiento no se hicieron esperar. David Lisnard, alcalde de Cannes, ciudad francesa famosa por acoger cada año el prestigioso festival de cine que entrega la Palma de Oro, destacó su legado.

“Su talento solo era comparable a su ardiente belleza. Su carrera fue en sí misma una obra maestra. Claudia Cardinale deja una huella indeleble en la historia del cine y, por lo tanto, intrínsecamente, en la de Cannes”, escribió Lisnard en su cuenta de X. Recordó además que la actriz protagonizó el cartel de la edición 70 del festival.

Mattarella la definió como "una artista extraordinaria, protagonista inolvidable de películas italianas e internacionales, siempre muy querida por el público y muy apreciada por los grandes directores" y destacó que "su expresividad, su elegancia y su capacidad interpretativa han dejado huella en la historia del cine italiano y mundial".

"Fue quizás la estrella más bella del momento más bello y rico de nuestro cine", aseguraron, por su parte, los responsables de Cinecittá, que también subrayaron que "su elegancia y su talento libre e inclasificable dieron vida a las películas de los más grandes, con los que trabajó".

"Fellini, Visconti, Monicelli, Leone, Zurlini, Cavani, Ferreri, Comencini y muchos otros, grandes nombres del cine internacional, la vital asociación con Pasquale Squitieri, no solo han erigido una figura mítica de actriz, sino que, en las secuencias que idealmente podemos montar de sus apariciones, constituyen un capítulo aparte de la historia del cine", indicaron en una nota.