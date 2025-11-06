Sydney Sweeney y Scooter Braun: el beso que confirmó su amor

El romance entre Sydney Sweeney, estrella de la serie Euphoria, y el influyente ejecutivo musical Scooter Braun dejó de ser un rumor para convertirse en realidad, luego de ser captados compartiendo un tierno beso sobre una gran roca en Central Park, en pleno corazón de Manhattan.

La escena, digna de una comedia romántica, fue registrada el pasado martes 4 de noviembre y confirma lo que desde septiembre se venía comentando en los pasillos de Hollywood: la actriz, de 28 años, y el empresario, de 44, mantienen una relación que, aunque comenzó de forma casual, ha evolucionado hacia algo más profundo.

Ambos fueron vistos por primera vez juntos en junio de este año durante la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia, Italia. Más tarde, el 30 de septiembre, se les vio tomados de la mano en una salida nocturna en Los Ángeles, lo que avivó los rumores.

Fuentes cercanas a la pareja aseguraron que “tienen mucho en común y no les importa lo que piensen los demás”, según publicó el medio People.

Sweeney, conocida por sus papeles en Euphoria, Con todos menos contigo, Immaculate y más recientemente en Christy, terminó su compromiso con el empresario Jonathan Davino a comienzos de este año.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

FOTOGALERÍA: ¿Quién es Sydney Sweeney? La actriz acusada de racista por su anuncio con American Eagle

Su carrera continúa en ascenso, consolidándola como una de las actrices jóvenes más solicitadas y versátiles de Hollywood. Tanto así, que también fue contrata como imagen de su nueva campaña de jeans por American Eagle, que causó controversia por racismo hace unos meses.

Por su parte, Scooter Braun es uno de los nombres más influyentes de la industria musical. Fue el artífice del descubrimiento de Justin Bieber y ha manejado las carreras de Ariana Grande, Demi Lovato y J Balvin, entre otros.

Braun estuvo casado con la empresaria Yael Cohen desde 2014 hasta su separación en 2021, con divorcio concretado en 2022. Tienen tres hijos: Jagger (10), Levi (8) y Hart (6).

Fuentes cercanas a ambos coinciden en que la relación ha traído estabilidad emocional a sus vidas. “Los amigos de Sydney están felices de verla genuinamente contenta, y los de Scooter dicen que no lo veían tan centrado desde hace años”, reveló una fuente a la revista People.

Aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas, las imágenes hablan por sí solas: el romance entre Sweeney y Braun ya es uno de los más comentados del año y promete seguir dando de qué hablar en los próximos meses.