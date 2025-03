Sydney Sweeney habría cancelado su boda con Jonathan Davino ¿Qué pasó?

Estados Unidos.

" Sydney quería cancelarlo todo y no podía soportar el estrés", compartió el informante.

La fuente añadió que todos los planes de boda se han "detenido" y que "no han vuelto a hablar del tema" .

"Las cosas no van bien ahora mismo, pero aún no se rinden. Están trabajando en su relación, pero han cancelado la boda por ahora ".

" Sydney y Jonathan han tenido problemas importantes , pero no están completamente separados", declaró la fuente a dicho medio.

Sydney Sweeney y su prometido , Jonathan Davino , habrían cancelado su boda debido a importantes problemas en su relación, según informó una fuente a la revista Us Weekly.

Los representantes de la actriz de "Euphoria" no han dado declaraciones al respecto tras esta noticia compartida por varios medios estadounidenses.

Sweeney también alimentó estos rumores el pasado martes cuando los fans notaron que la estrella de "Once Upon a Time in Hollywood" borró una foto del empresario de su Instagram.

La foto original, publicada alrededor del Año Nuevo de 2025, la mostraba besando a su prometido rodeada de amigos.

La última vez que la fotografiaron juntos fue el 20 de enero, durante su descanso del rodaje de "The Housemaid".