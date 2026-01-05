Alejandro Reyes revela por qué fichó por Motagua y contesta a las críticas

Tegucigalpa, Honduras.

Ante esto, el jugador de 28 años de edad, quien llega procedente del Sporting FC de Costa Rica, aclaró por qué regresó al fútbol de Honduras, envió mensaje a la afición y lo que pasó en su momento cuando dio estas declaraciones.

El fichaje del mediocampista ha sido uno de lo más polémicos y criticados en este mercado debido a unas declaraciones que dijo en el pasado cuando vestía la camiseta del Olimpia , máximo rival del equipo Azul.

Alejandro Reyes ya inició su etapa como jugador del Motagua. El exjugador del Sporting SC de Costa Rica se incorporó este lunes bajo las órdenes del estratega español Javier López , luego de ser anunciado como nuevo refuerzo para el torneo Clausura 2026.

Asimismo, hizo una comparación en cuanto al fútbol de Costa Rica y Honduras y también explicó por qué decidió regresar a suelo catracho para fichar con el Motagua en la presente temporada luego de estar en el extranjero.

¿Por qué regresar al fútbol hondureño y al Motagua y no al Olimpia?

Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

Es una decisión que tomamos con mi familia, con mi señora, con mis viejos. Me agradaba un poco la idea de regresar a Honduras, pero personalmente quería seguir afuera. Sin embargo, ninguna me llamó la atención que venir a un club grande como Motagua y me siento contento de estar acá.

¿Qué te hizo cambiar de opinión de vestir la camisa de Motagua luego de unas declaraciones en las que decías que no ibas a jugar nunca con los azules?

Esas declaraciones fueron hace mucho y ahorita volvieron a relucir por la situación en la que estoy de representar este escudo, pero creo que mis declaraciones fueron con un corazón joven y agradecido con el futbolista que se estaba formando en Olimpia. Pero hoy con más edad lo veo como una etapa, como un trabajo y esa fue una etapa que ya quedó en el pasado y hoy toca defender al Motagua. Y pueda que la afición no esté contenta con mi fichaje , pero si decirles que soy un profesional, voy a defender a muerte este escudo.

¿Qué le vas aportar al Motagua?

No tengo redes sociales y no sé si me han estado criticando. Estoy muy tranquilo de estar acá y siento que hay un gran plantel para competir. Lo que puedo aportar es compromiso, trabajo y acoplarme rápido a lo que el entrenador desee.

¿Es de manera injusta que te estén criticando antes de tiempo?

Yo entiendo la posición del aficionado porque también lo fui. Probablemente como aficionado incomode esas declaraciones, pero en ese momento solo sentía agradecimiento al Olimpia. Hoy estoy acá y voy a defender esta camisa así como lo hice con Real España, Génesis, Olimpia y en los equipos de Costa Rica.

¿Qué es lo que te llevó a elegir al Motagua? ¿Lo económico?

No voy a entrar en detalles. Pero lo que sí tengo claro es que elegí a Motagua porque es un grande y en Costa Rica por más que se luchó, nunca se llegó a una final. Acá si tengo la posibilidad de ser campeón, de volver a la selección y entonces eso fue clave para venir.

¿Cuál es la diferencia entre la liga de Costa Rica y Honduras?

No estuve muy al tanto de la liga Honduras cuando estaba allá, pero si sabía que era una liga desorganizada y personalmente no miro bien que en enero se esté jugando la final del torneo del año pasado. Sin embargo, en Costa Rica planean bien el calendario a pesar de que hubieron muchas FIFA, pero nunca hubo impedimento.