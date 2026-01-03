¿Peligra el Mundial 2026?: Postura de FIFA por invasión de EEUU y Trump en Venezuela

Donald Trump mandó a invadir y bombardear Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, presidente venezolano. Y ahora muchos se preguntan si el accionar de Estados Unidos pone en riesgo el Mundial 2026 en suelo norteamericano. ¿Qué dice la FIFA?
El mundo quedó atónito la madrugada de este sábado cuando explosiones sacudieron Caracas, la capital de Venezuela, ante el ataque de Estados Unidos, ordenado por Donald Trump, con el fin de detener a Maduro.
Donald Trump confirmó en su plataforma Truth Social que Estados Unidos perpetró el ataque y capturó a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.
El gobierno de Venezuela reaccionó tras la captura de Nicolás Maduro, calificando el ataque de "agresión militar extremadamente grave" y declarando una emergencia nacional.
Donald Trump publicó este sábado una foto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, esposado y con los ojos y oídos tapados a bordo de un buque militar estadounidense en el Caribe, tras su captura por fuerzas del país norteamericano.
Debido a que Estados Unidos infringió con la Carta de Naciones Unidas e hizo un acto bélico, muchos especulan sobre la postura de la FIFA acerca del arresto de Nicolás Maduros y la invasión, momentánea, de Estados Unidos a Venezuela. ¿Qué pasará con el Mundial 2026?
La FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, enfrenta críticas por otorgarle a Donald Trump un premio de la paz justo un mes antes de que Estados Unidos llevara a cabo un ataque a gran escala en Venezuela para detener a Maduro.
La FIFA ahora está bajo presión para reaccionar a los acontecimientos después de haber otorgado polémicamente a Trump su primer "Premio de la Paz" en el sorteo del mes pasado para la Copa Mundial de fútbol de este año, que se llevará a cabo en ciudades de Estados Unidos, Canadá y México.
El futbol no es ajeno a los conflictos internacionales. La historia reciente demuestra que la FIFA y otros organismos deportivos han actuado con firmeza cuando consideran que un acto bélico compromete los valores, la seguridad y la integridad de las competiciones.
Es por ello que la intervención estadounidense en Venezuela ha encendido alertas entre aficionados y analistas, especialmente por el papel central que tendrá Estados Unidos como país anfitrión del Mundial 2026.
¿Se suspende el Mundial 2026 por Trump y su bombardeo a Venezuela? Por ahora, la respuesta corta es que no se cancelaría la Copa del Mundo. Pues, hasta el momento, no existe ningún anuncio oficial de la FIFA que indique que el torneo esté en riesgo de cancelación o cambio de sede. Sin embargo, el antecedente de sanciones deportivas por conflictos armados obliga a mirar la Copa del Mundo con cautela.
En 2022, tras la invasión de Rusia Ucrania, la FIFA y la UEFA decidieron de manera conjunta suspender a todas la Selección de Rusia y clubes rusos de sus competiciones "hasta nuevo aviso". Esa resolución implicó la exclusión directa de Rusia del Mundial de Qatar 2022, así como su veto en torneos europeos.
Muchos ya piden que Estados Unidos tendría que recibir el mismo veto o muy parecido al que recibió Rusia en 2022 tras la invasión y guerra contra Ucrania, en el cual intervino la FIFA.
La diferencia clave es que Rusia era un país participante, mientras que Estados Unidos es anfitrión del Mundial 2026 junto con México y Canadá. Históricamente, la FIFA ha sido mucho más cautelosa al sancionar a países organizadores, debido al gran impacto logístico, económico y político que supondría un cambio de sede a 5 meses del torneo.
Aunque la FIFA no se ha pronunciado sobre sanciones a Estados Unidos en el Mundial 2026, el precedente existe. En 1992, Yugoslavia fue expulsada de las eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos 1994 debido a sanciones de la ONU por el conflicto en los Balcanes. También fue excluida de la Eurocopa 92, torneo que terminó ganando Dinamarca como reemplazo.
En el caso ruso, además de la suspensión deportiva, la UEFA retiró la sede de la final de la Champions League a San Petersburgo y la trasladó a París, argumentando razones de seguridad y coherencia institucional. Estas decisiones se apoyaron en la recomendación del Comité Olímpico Internacional (COI), que pidió no permitir la participación de atletas rusos o bielorrusos para proteger la integridad de las competiciones.
Si el conflicto de Estados Unidos con Venezuela se intensifica o genera una crisis de seguridad regional, la FIFA podría verse presionada a evaluar el rol de Estados Unidos como anfitrión. No obstante, expertos coinciden en que un escenario extremo como retirar la sede del Mundial 2026 sería altamente improbable, salvo que el conflicto escale a niveles que comprometan directamente la seguridad internacional.
La presión de la FIFA y su decisión de otorgarle a Trump el Premio de la Paz no ha hecho más que aumentar tras los acontecimientos del sábado. "¿Me pregunto si la FIFA le pedirá a Trump que devuelva su premio de la Paz?", preguntó el ex presentador de la BBC, Andrew Neil, en X.
Un fan en la misma red social preguntó: "¿El Premio FIFA de la Paz ya no significa nada?". Mientras que otro usuario en X escribió: "No puedo creer que Trump falte el respeto al premio de la paz de la FIFA de esta manera".
Muchas reacciones han surgido tras el ataque de Esatdos Unidos a Venezuela y piden una sanción ejemplar de la FIFA para el país organizador del Mundial 2026. ¿Se cancelará la Copa del Mundo?
Por ahora, el Mundial 2026 sigue en pie. Pero la intervención de Trump en Venezuela confirma que, en el futbol moderno, la política y la geopolítica nunca están tan lejos del balón.