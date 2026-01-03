¿Peligra el Mundial 2026?: Postura de FIFA por invasión de EEUU y Trump en Venezuela

¿Se suspende el Mundial 2026 por Trump y su bombardeo a Venezuela? Por ahora, la respuesta corta es que no se cancelaría la Copa del Mundo. Pues, hasta el momento, no existe ningún anuncio oficial de la FIFA que indique que el torneo esté en riesgo de cancelación o cambio de sede. Sin embargo, el antecedente de sanciones deportivas por conflictos armados obliga a mirar la Copa del Mundo con cautela.