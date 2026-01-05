Así fue el discurso de Delcy Rodríguez al jurar como presidenta encargada de Venezuela

Delcy Rodríguez asumió este martes como presidenta encargada de Venezuela con un discurso marcado por el tono emotivo, la denuncia política y llamados a la unidad nacional, al afirmar que llegaba al cargo “con dolor” por la situación que atraviesa el país.
Juramentada por su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez, la funcionaria -primera mujer en la historia de Venezuela en encabezar el Ejecutivo- aseguró que, en estas "horas terribles de amenazas contra la estabilidad", no va a descansar "ni un minuto para garantizar la paz".
“Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria”, expresó Rodríguez durante el acto de juramentación, en el que aseguró actuar en representación del presidente Nicolás Maduro.
La dirigente señaló que comparecía “como vicepresidenta ejecutiva del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros”, a quien reconoció como jefe legítimo del Estado venezolano.
En uno de los momentos más polémicos de su intervención, Rodríguez denunció el supuesto “secuestro” del mandatario y de la primera dama. “Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, Cilia Flores”, afirmó.
Pese al tono de denuncia, la funcionaria sostuvo que su juramentación también estaba marcada por el honor. “Vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos y de todas las venezolanas”, manifestó ante los presentes.
Durante su discurso, Rodríguez invocó la figura de Simón Bolívar como referente histórico y político. “Juro por nuestro padre libertador Simón Bolívar, que es guía y faro histórico del porvenir de Venezuela”, expresó.
Asimismo, rindió homenaje al fallecido expresidente Hugo Chávez, a quien atribuyó un papel central en la historia reciente del país. “Juro por el presidente Hugo Chávez, que dio vida a millones de venezolanos y les devolvió la dignidad como ciudadanos”, señaló.
La presidenta encargada también dedicó parte de su juramento a las nuevas generaciones. “Juro por los niños de Venezuela, por las niñas de Venezuela y por nuestra juventud, por garantizarles porvenir y futuro”, afirmó.
Rodríguez incluyó referencias personales durante su intervención, mencionando a sus familiares. “Juro por mi madre, por mi hermano Jorge, por mis sobrinos y por mi familia”, dijo.
En un tono solemne, aseguró que su gestión estará marcada por el sacrificio personal. “Juro por mi honor que no voy a dar descanso a mi brazo ni reposo a mi alma para ver a Venezuela en el destino que le corresponde”, expresó.
También prometió trabajar de forma permanente por la estabilidad del país. “Juro por el pueblo de Venezuela a no descansar ni un minuto para garantizar la paz de la República y la tranquilidad espiritual, económica y social de nuestro pueblo”. Finalmente, Rodríguez llamó a la unidad nacional frente a la crisis.