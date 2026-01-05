  1. Inicio
Milagro Flores, de luto: “Me partió el corazón”

La presentadora expresó su dolor en redes sociales tras conocer la muerte de una de las personas más especiales en su carrera.

La presentadora de HCH, Milagro Flores, conmovió a sus seguidores al mostrarse visiblemente triste y consternada en sus redes sociales, tras conocer el fallecimiento de una persona muy especial para ella.
A través de un mensaje cargado de sentimiento, la comunicadora lamentó la muerte de Sofía Hernández, una joven venezolana que, según expresó, formaba parte del denominado “team real”, nombre con el que Milagro identifica a su comunidad de seguidores más cercanos y constantes en redes sociales.
De acuerdo con lo manifestado por la presentadora, Sofía Hernández falleció a causa de un accidente ocurrido en Venezuela, noticia que la tomó por sorpresa y le provocó una profunda tristeza, al recordar el constante apoyo que la joven le brindaba desde su país.
“Ay ustedes, no tengo palabras para expresar lo que siento ahorita. Me acabo de enterar de una noticia que me partió el corazón. Una gran seguidora, Sofía Hernández, que es parte del team real. Ella es venezolana y desde allá siempre apoyaba mi contenido, le daba like a mis fotos, estaba siempre apoyándome en todo lo que yo hacía. Perdió la vida en un accidente en Venezuela”, expresó Milagro Flores en su mensaje.
La presentadora también reflexionó sobre lo frágil que puede ser la vida y el impacto que generan este tipo de pérdidas, incluso cuando se trata de personas a las que no se conoce de manera personal, pero con quienes se crea un vínculo a través de las redes sociales.
“Sentí tan feo y se me hizo un nudo en la garganta saber que somos tan efímeros en esta vida”, agregó, dejando ver la conmoción que le causó la noticia.
Finalmente, Milagro Flores envió un mensaje de solidaridad y condolencias a los familiares de Sofía Hernández, expresando su acompañamiento en este difícil momento.
“A toda la familia de Sofía, mi más sentido pésame desde Honduras”, concluyó.
El gesto de la presentadora fue ampliamente respaldado por sus seguidores, quienes también se sumaron a las muestras de apoyo y condolencias, destacando la cercanía y humanidad que Milagro Flores mantiene con su audiencia, incluso en los momentos más dolorosos.
Para nadie es un secreto de que Milagro Flores se ha consolidado como una de las figuras más conocidas no solo en Honduras, sino en Latinoamérica.

La noticia del fallecimiento de Sofía Hernández generó una ola de mensajes de apoyo y solidaridad por parte de seguidores de Milagro Flores.
