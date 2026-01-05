Milagro Flores, de luto: “Me partió el corazón”

“Ay ustedes, no tengo palabras para expresar lo que siento ahorita. Me acabo de enterar de una noticia que me partió el corazón. Una gran seguidora, Sofía Hernández, que es parte del team real. Ella es venezolana y desde allá siempre apoyaba mi contenido, le daba like a mis fotos, estaba siempre apoyándome en todo lo que yo hacía. Perdió la vida en un accidente en Venezuela”, expresó Milagro Flores en su mensaje.