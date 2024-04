“Sydney Sweeney no es guapa ni sabe actuar”: así opina productora sobre la estrella de “Euphoria”

Sydney Sweeney está considerada como una de las mayores estrellas de la actualidad en Hollywood.

A partir de su trabajo en ‘Euphoria’, la actriz ha sabido compaginar de forma magistral proyectos que demuestran su talento interpretativo, como la película ‘Reality’, con la comedia romántica ‘Con todos menos contigo’ o un cuestionable videoclip de los Rolling Stones para explotar abiertamente su atractivo físico. E incluso ha conseguido salir relativamente ilesa del descalabro que ha sido ‘Madame Web’.

Sin embargo, no toda la industria ha caído rendida a sus pies. La veterana productora Carol Baum -cuyos créditos incluyen ‘El padre de la novia’, ‘Buffy Cazavampiros’ y ‘Fly Away Home’- no entiende cómo ha conseguido enamorar al público y a buena parte de la crítica, porque a ella no le parece especialmente memorable en ningún sentido, aunque al principio estaba dispuesta a darle una oportunidad.

“Hay una actriz a la que todo el mundo adora ahora mismo: Sydney Sweeney. No entiendo a Sydney Sweeney. Estaba viendo en el avión la película de Sydney Sweeney porque tenía ganas verla: quería saber quién es y por qué todo el mundo habla de ella”, ha confesado Carol durante una conversación que ha mantenido con la crítica de cine del New York Times, Janet Maslin, antes de una proyección del clásico 1988 ‘Dead Ringers’, donde ella también trabajó, en el Jacob Burns Center de Pleasantville.