Elecciones en Venezuela: Maduro intenta evitar la derrota del chavismo

“Si usted no está invitado a una fiesta, ¿qué le dicen? (...), le dicen: ‘por favor, tenga la amabilidad, y se retira’ (...). No están invitados, son showseros”, dijo en su programa de televisión. “Acá no van a venir a jo**r; este país se respeta”, agregó.

El incidente en Panamá se suma a alarmas en la región por advertencias de Maduro sobre “un baño de sangre” si ganase la oposición. Los presidentes de Brasil y Chile, Luiz Inácio Lula da Silva y Gabriel Boric, respectivamente, expresaron preocupación.