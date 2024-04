Emma Roberts le quitó un regalo muy caro a un exnovio

Emma Roberts ha ofrecido un tour a la revista Architectural Digest de su hogar en Los Ángeles, que ella describe como una casa de muñecas para adultos, donde ha ido compartiendo ideas de decoración y alguno de sus objetos favoritos.

Una de sus posesiones más preciadas, porque ha merecido una mención especial, es una copia del libro ‘Norwood’, la primera novela escrita por el autor Charles Portis que tiene expuesta en la librería de su sala de televisión.

Lo más curioso es que inicialmente no lo compró para ella, sino para un antiguo novio cuya identidad no ha querido desvelar. Su relación sentimental no llegó a buen puerto, y mientras trataban de dividir su vida en común ella se acordó de aquel regalo.

”Luego rompimos y vi lo mucho que valía, y me lo quedé”, ha añadido Emma Roberts sin poder contener la risa.

Emma Roberts tampoco ha querido especificar cuánto había pagado originalmente por el ejemplar, pero actualmente se pueden encontrar algunas copias de la misma edición a la venta en internet por más de 3,000 dólares.