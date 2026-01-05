Estas zonas de SPS no tendrán luz por 10 horas este martes seis de enero

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este martes 06 de enero del presente año.
La estatal detalló que las interrupciones programadas del servicio eléctrico serán en la zona norte, central y occidente de Honduras.
La Enee precisó que los cortes de energía en algunas zonas durarán al menos 10 horas.
La estatal afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el Distrito Central las zonas afectadas por los cortes serán la Colonia Bernardo Dazzy en un horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
En Santa Rosa de Copán los sitio sin luz serán las aldeas Junquillo, Gualtaya, Casa Quemada, Barbasco, El Bálsamo, Las Lomitas, El Coyolar, Capuquitas, Yaunerita, Plan de Limo, Yaruconte y Yaunera, además de caseríos cercanos. También las aldeas Villanueva, Cerro Gacho, El Planón, Azajario, El Relámpago, Pepescas, San Francisco El Egido, Río Colorado y comunidades aledañas. En el municipio de Corquín, Copán, las interrupciones alcanzarán las aldeas Quebradas y Capucas, junto con sus caseríos cercanos en horario de 8:20 a.m. a 2:20 p.m.
Asimismo, se reportan cortes en diversas zonas de Cañaveral incluyendo comunidades como Cañaveral, Peña Blanca, El Tigre, Babilonia, El Jaral, El Edén, Nueva Esperanza 1, Santa Elena, San Bartolo, Agua Sur Sierra, Agua Sur Rancho, La Guama y Monteverde. También abarca áreas vinculadas a las generadoras Aqua Verde y Peña Blanca, además de colonias y sectores como Colonia 25 de Mayo, La Fe, El Guayabo, Hotel Finca Las Glorias, Costa Azul, Los Caminos, Campanario, Santa Lucía, Boquita y Parque Panacam. Otros puntos afectados son El Cacao, Casetas del Lago, Pito Solo, Horconsitos, Cerro Azul, Bacadilla, Jardines, Monte de Dios, Río Bonito, Taulabé, La Majada, Higuerones, Laguna Seca, Huerto del Edén, Camalotales, Bella Vista, Santa Rosita, Chaguite, Quebraditas, Buena Vista, Varsovia, Palmichal, La Misión, Carrizal, Ocomán, Choloma, La Angostura, Las Conchas, San José de Comayagua, Las Delicias, Jaitique, La Pimienta y Lajas en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
En San Pedro Sula, los cortes afectarán múltiples circuitos. El circuito LVI-L227 incluye colonias como Santa Mónica, Las Mercedes, Fesitranh, Los Pinos, Altos de Sula, Veracruz, Río Blanco, Prieto y Villas Pedregal, así como zonas industriales como Amanco, Quimifar y Mexichem Honduras. El circuito LVI-L228 comprende áreas industriales como Extrum, Master Fiber, Industrias Corona, Químicas Handal, Aceros Alfa y Foam Pack, además de antenas de telecomunicaciones de Tigo y Claro en horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
Por su parte, el circuito LVI-L235 afectará colonias como La Victoria, San Miguel I y II, Quintas San Miguel, López Arellano, Valle de Sula, Las Cascadas, Lomas de las Cascadas, Cerro Verde y Rodolfo Lozano, incluyendo establecimientos comerciales como Maxi Despensa. Finalmente, el circuito LVI-L236 incluye zonas residenciales y comerciales como Residencial Roca de Arios, Quintas Marta Elena, Residencial Las Colinas y colonia Monte Verde, además de empresas como Camas Dina, Helados Yoysi, Tecpro y Promasa en horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.