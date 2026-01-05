Estas zonas de SPS no tendrán luz por 10 horas este martes seis de enero

Asimismo, se reportan cortes en diversas zonas de Cañaveral incluyendo comunidades como Cañaveral, Peña Blanca, El Tigre, Babilonia, El Jaral, El Edén, Nueva Esperanza 1, Santa Elena, San Bartolo, Agua Sur Sierra, Agua Sur Rancho, La Guama y Monteverde. También abarca áreas vinculadas a las generadoras Aqua Verde y Peña Blanca, además de colonias y sectores como Colonia 25 de Mayo, La Fe, El Guayabo, Hotel Finca Las Glorias, Costa Azul, Los Caminos, Campanario, Santa Lucía, Boquita y Parque Panacam. Otros puntos afectados son El Cacao, Casetas del Lago, Pito Solo, Horconsitos, Cerro Azul, Bacadilla, Jardines, Monte de Dios, Río Bonito, Taulabé, La Majada, Higuerones, Laguna Seca, Huerto del Edén, Camalotales, Bella Vista, Santa Rosita, Chaguite, Quebraditas, Buena Vista, Varsovia, Palmichal, La Misión, Carrizal, Ocomán, Choloma, La Angostura, Las Conchas, San José de Comayagua, Las Delicias, Jaitique, La Pimienta y Lajas en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.