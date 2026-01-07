¿Quiénes son las integrantes del grupo de mamás que Ashley Tisdale criticó?

Ashley Tisdale encendió un intenso debate en redes sociales tras publicar en The Cut un ensayo en el que calificó como “tóxico” y “malo” a un grupo de madres famosas del que formó parte. Aunque la actriz evitó mencionar nombres, la conversación pública apuntó rápidamente a figuras como Hilary Duff y Mandy Moore, ambas con amplias trayectorias en la música y la actuación.
Profesión principal: Actriz, cantante y escritora.Trayectoria destacada: Lizzie McGuire; cine y TV; autora de libros; proyectos recientes en series y emprendimientos.Vida personal relevante: Madre de tres hijos; casada con el músico Matthew Koma.En una historia de Instagram del 6 de enero , el esposo de Duff, Matthew Koma , respondió al ensayo de la estrella de "Zack y Cody en acción" compartiendo una foto suya editada con Photoshop sobre el cuerpo de Tisdale. La actualización también incluye el logo de The Cut y un titular ficticio que dice: "Cuando eres la persona más egocéntrica del mundo, otras madres tienden a centrarse en sus hijos pequeños".
Mandy Moore. Profesión: Cantante, actriz y compositora. Trayectoria musical: Debutó en 1999 con el álbum So Real, convirtiéndose en una de las voces pop más reconocidas de su generación. Actuación: Alcanzó gran popularidad con la película A Walk to Remember (2002) y, más recientemente, con la serie This Is Us, donde recibió elogios de la crítica y premios por su interpretación.
Actualidad: Casada con el músico Taylor Goldsmith, es madre de tres hijos y continúa activa en la música y televisión.
Meghan Trainor es una cantautora pop estadounidense, ganadora de un Grammy, famosa por éxitos como "All About That Bass", "Lips Are Movin'" y "No", conocida por mezclar pop contemporáneo con sonidos doo-wop y mensajes de autoestima y empoderamiento corporal. Saltó a la fama en 2014 con "All About That Bass", una canción viral sobre aceptación, y ha expandido su carrera como actriz, productora y jueza de televisión, además de lanzar múltiples álbumes, siendo "Timeless" uno de sus trabajos más recientes.
Janice Gott. Profesión principal: Fundadora y CEO de Better Babies, Inc./Muu. Experiencia previa: Alta dirección en relaciones públicas y talento en firmas como Rogers & Cowan PMK y EFG; formación ejecutiva en Harvard Business School Online. Emprendimiento: Dejó una carrera ejecutiva para crear un producto de lactancia y construir su empresa en el sector materno-infantil.
Gaby Dalkin: Profesión principal: Chef, autora y creadora de contenido; fundadora de “What’s Gaby Cooking”. Alcance y marca: Millones de seguidores en redes; libros de cocina; colaboraciones con medios y marcas; presencia en TV y productos en retail. Enfoque profesional: Desarrollo de recetas, contenidos culinarios y productos de cocina con expansión empresarial.
Amanda Kaplan: Actriz. Créditos en CSI: Las Vegas y otros proyectos; trayectoria breve en cine/TV según bases de datos de entretenimiento.
Haylee Davidowitz: Profesión principal: Productora ejecutiva y showrunner en televisión; liderazgo integral desde desarrollo de formato hasta entrega en postproducción.
Más allá de los nombres, el caso expone una tensión común: la búsqueda de comunidad y apoyo en la maternidad frente a dinámicas de comparación, estatus y pertenencia.
La conversación que detonó Tisdale no solo revisa relaciones entre celebridades—también cuestiona cómo se construyen y sostienen espacios de cuidado y solidaridad en la vida cotidiana.