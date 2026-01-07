¿Quiénes son las integrantes del grupo de mamás que Ashley Tisdale criticó?

Mandy Moore. Profesión: Cantante, actriz y compositora. Trayectoria musical: Debutó en 1999 con el álbum So Real, convirtiéndose en una de las voces pop más reconocidas de su generación. Actuación: Alcanzó gran popularidad con la película A Walk to Remember (2002) y, más recientemente, con la serie This Is Us, donde recibió elogios de la crítica y premios por su interpretación.

Actualidad: Casada con el músico Taylor Goldsmith, es madre de tres hijos y continúa activa en la música y televisión.