Susana Zabaleta celebra cumpleaños 31 de Ricardo Pérez

México.

En medio de la reciente polémica que envuelve a Ricardo Pérez, integrante de “La Cotorrisa”, por presunto abuso, el standupero se encuentra celebrando su cumpleaños número 31 y por su puesto, la primera en celebrarlo fue su novia, la actriz Susana Zabaleta.

Y es que la también cantante compartió a través de sus redes sociales un video para felicitar a su novio, pues, desde el año 2023 que iniciaron su relación amorosa, Zabaleta siempre ha tenido grandes detalles con el standupero y este año no sería diferente.

La actriz y cantante compartió un romántico video para felicitar en su cumpleaños 31 a Ricardo Pérez, su novio desde hace poco más de dos años.