Susana Zabaleta celebra cumpleaños 31 de Ricardo Pérez

La actriz y cantante compartió un romántico video para felicitar en su cumpleaños 31 a Ricardo Pérez.

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez.
En medio de la reciente polémica que envuelve a Ricardo Pérez, integrante de “La Cotorrisa”, por presunto abuso, el standupero se encuentra celebrando su cumpleaños número 31 y por su puesto, la primera en celebrarlo fue su novia, la actriz Susana Zabaleta.

Y es que la también cantante compartió a través de sus redes sociales un video para felicitar a su novio, pues, desde el año 2023 que iniciaron su relación amorosa, Zabaleta siempre ha tenido grandes detalles con el standupero y este año no sería diferente.

La actriz y cantante compartió un romántico video para felicitar en su cumpleaños 31 a Ricardo Pérez, su novio desde hace poco más de dos años.

En dicho clip, Susana hizo una compilación de algunos de los mejores momentos que ha pasado a lado de su novio Ricardo y el inicio atrapó a todos los usuarios de redes sociales que siguen de cerca su relación, pues las primeras imágenes de dicho video se vio el momento exacto en el que Susana le abrió por primera vez la puerta de su casa a Ricardo y en donde comenzarían a escribir su historia de amor.

Y es que, para nadie es un secreto que Ricardo Pérez quedó flechado con Susana Zabaleta desde esa ocasión en la que ambos participaron en el reality show “Divina Comida” en donde famosos visitan las casas de otras celebridades y son atendidos personalmente por ellos, sin ayuda de personal de servicio hacen comida y se muestran como los mejores anfitriones, desde entonces Ricardo y Susana han demostrado que su amor es mucho más fuerte que cualquier obstáculo.

