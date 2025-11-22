Robbie Williams asegura estar perdiendo la vista

Estados Unidos.

Desde hace varios años, los medicamentos para bajar de peso se han vuelto muy famosos en el mundo del espectáculo, pues cada vez son más famosos quienes recurren a ello para mejorar su salud y aspecto físico. Uno de ellos ha sido Robbie Williams; sin embargo, su historia médica no parece estar teniendo los resultados esperados.

En declaraciones hechas a la prensa, el cantante de 51 años reveló que lleva “un tiempo viendo borroso” y que la situación empeoró pese a cambiar de lentes y acudir con especialistas. Según relató, durante sus conciertos le resulta difícil distinguir los rostros del público, y en una ocasión describió cómo, al observar un partido de fútbol americano, los jugadores le parecieron “manchas borrosas” corriendo por el campo.