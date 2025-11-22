Robbie Williams asegura estar perdiendo la vista

Desde hace varios años, los medicamentos para bajar de peso se han vuelto muy famosos en el mundo del espectáculo, pues cada vez son más famosos quienes recurren a ello para mejorar su salud y aspecto físico. Uno de ellos ha sido Robbie Williams; sin embargo, su historia médica no parece estar teniendo los resultados esperados.
En declaraciones hechas a la prensa, el cantante de 51 años reveló que lleva “un tiempo viendo borroso” y que la situación empeoró pese a cambiar de lentes y acudir con especialistas. Según relató, durante sus conciertos le resulta difícil distinguir los rostros del público, y en una ocasión describió cómo, al observar un partido de fútbol americano, los jugadores le parecieron “manchas borrosas” corriendo por el campo.
"Llevo un tiempo viendo borroso, y cada vez va a peor... no creo que sea por la edad; creo que son las inyecciones", dijo Robbie Williams.
Fue así como el cantante identificó el fármaco detrás de su tratamiento, cuyo principio activo es la tirzepatida, un medicamento originalmente diseñado para tratar la diabetes tipo 2, pero que ganó popularidad para la pérdida de peso.
Según Williams, para él este tratamiento se convirtió en “una necesidad médica”, motivada por sus problemas de imagen corporal y salud mental. Gracias a ello logró perder peso, mejorar su disciplina, e incluso afirma que su claridad mental aumentó, pero ahora teme que esos beneficios se vean contrarrestados por un posible daño irreversible: la afectación de su nervio óptico.