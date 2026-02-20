Shakira anuncia un concierto gratis en el Zócalo de Ciudad de México

Ciudad de México.

La jefa de Gobierno de la capital mexicana, Clara Brugada, anunció este viernes que la cantante colombiana Shakira ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de Ciudad de México el próximo 1 de marzo, en un evento organizado en conjunto con Grupo Modelo con motivo del centenario de la cervecera mexicana.

“Amigas y amigos, tengo una gran noticia para esta ciudad. Shakira se presentará aquí en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo domingo primero de marzo. Shakira es una extraordinaria artista latina que ha triunfado en el mundo y que aquí en México la queremos mucho”, expresó la mandataria en un video difundido en redes sociales.

En el mensaje, que fue compartido por miles de usuarios, Brugada destacó el carácter cultural del evento y dio la bienvenida a la intérprete colombiana quien, dijo, es la artista “más querida y universal de Barranquilla Colombia”.

“Shakira, bienvenida a la Ciudad de México, a este histórico Zócalo, escenario de las transformaciones de México y de grandes eventos artísticos, como el que tendremos contigo”, apuntó Brugada.

La jefa de Gobierno informó que el acceso al espectáculo será libre, como en otros conciertos masivos realizados en el Zócalo, además de que se tendrán pantallas gigantes en lugares aledaños como la Alameda Central y el Monumento a la Revolución.