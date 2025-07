Rosalía, muy deportiva, nueva embajadora global de la firma New Balance

La cantante Rosalía es la nueva embajadora global de la firma deportiva New Balance por "mantener un sentido dinámico de la moda", indicaron este miércoles desde la marca.

La cantante y productora española se une así a un numeroso grupo de deportistas por conectar a través de "su música y estilo con un movimiento que impacta en la cultura de todo el mundo".

Rosalía asegura que su "pasión por la moda y el diseño no ha hecho más que crecer con el paso de los años. Siempre he sido fan de la firma y justo por ese motivo, trabajar con ella me resulta tan emocionante".