Ricardo Montaner: el romántico que nunca pasa de moda

Ricardo Montaner nació en Avellaneda, Argentina, en 1957, pero desde niño se trasladó con su familia a Venezuela, país que lo acogió y donde comenzó a forjar su carrera artística. Sus primeros pasos en la música se dieron en coros de iglesia y pequeños grupos locales, donde descubrió que su voz tenía la capacidad de transmitir emociones intensas. En 1976 grabó su primer sencillo, Mares, y poco después adoptó el nombre artístico Ricardo Montaner, con el que se presentaría en festivales y concursos musicales.

El salto a la fama internacional

Su primer álbum oficial llegó en 1986, con temas como Yo que te amé y Vamos a dejarlo, que lo posicionaron como una nueva voz romántica en Venezuela. El verdadero salto internacional ocurrió en 1987 con Ricardo Montaner 2, disco que incluyó clásicos como Tan enamorados y A dónde va el amor. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La década de los 90 fue la más prolífica de su carrera, con discos como Un toque de misterio y En el último lugar del mundo, que regalaron himnos como La cima del cielo y Me va a extrañar. Montaner logró consolidarse como uno de los cantautores más exitosos de Latinoamérica, con más de 25 millones de discos vendidos en todo el mundo. Además de la música, incursionó en la televisión y participó en programas como La Voz en Argentina, México y Colombia, donde compartió su experiencia con nuevas generaciones de artistas.

Éxitos con sello eterno

Sus canciones se convirtieron en parte de la vida cotidiana de millones de personas, acompañando historias de amor, despedidas y recuerdos imborrables. Su música se caracteriza por la balada romántica, con letras intensas y melodías que han acompañado a varias generaciones, convirtiéndolo en un referente del género. En 2002 lanzó Suma, con temas como Bésame, demostrando que su estilo seguía vigente y que podía conectar con públicos jóvenes.

Montaner también exploró la música cristiana, mostrando su versatilidad y conexión espiritual con su público. A lo largo de su carrera ha recibido múltiples premios, entre ellos el Grammy Latino a la Excelencia Musical en 2016 y el Billboard Espíritu de la Esperanza en 2007. Hoy, Ricardo Montaner sigue activo, compartiendo escenarios con sus hijos Mau & Ricky y Evaluna, y consolidando un legado que lo convierte en uno de los grandes intérpretes de la música romántica en español. Su sello romántico y sus reconocimientos lo consagran como un ícono que seguirá inspirando a quienes buscan en la música un abrazo al alma.

Montaner regresa a Honduras con una noche de baladas eternas